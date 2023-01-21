نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع مارسيلو ولم شمله مع صديقه رونالدو

هل ينجح نادي النصر السعودي في لم شمل الصديقين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي مارسيلو مرة جديدة؟

سؤال برز في أعقاب المعلومات الصحافية التي أفادت بأن نادي النصر دخل خلال الساعات الأخيرة في مفاوضات مع نادي أولمبياكوس اليوناني لضم الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وكان كريستيانو رونالدو ومارسيلو جزءاً من جيل ذهبي، خلال فترة وجودهما معاً في ريال مدريد، ولعب الثنائي معاً لمدة تسع سنوات في العاصمة الإسبانية، بعد وصول رونالدو من مانشستر يونايتد في عام 2009، وفازا سوياً بعدد كبير من الألقاب، والتي تضمنت أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

?☎️ El Al-Nassr de Arabia Saudí está interesado en Marcelo.



Volvería a juntarse con Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/zzFzmJJqBy — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) January 20, 2023

وأنهى انتقال رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 وقتهما معاً، وغادر مارسيلو ريال مدريد في العام الماضي إلى فريق أولمبياكوس اليوناني، ولكن على الرغم من أنهما لم يعدا زميلين، إلا أنهما لا يزالان صديقين مقربين للغاية.

ومن جانبه، أشار الصحفي آرون دومينجيز إلى أن رونالدو شجع إدارة الفريق النصراوي، على التحرك نحو التعاقد مع مارسيلو، وبالفعل استجاب مسؤولو النادي وتحركوا نحو التفاوض مع صاحب الـ34 عاماً، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.