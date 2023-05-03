زعمت صحيفة اسبانية أن هناك نية ورغبة لدى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مغادرة نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انتقاله للنادي السعودي من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبدو أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لرونالدو لكن ليس كلاعب، حيث ينوي تعيينه سفيرا للنادي.

وكان كريستيانو رونالدو قد وافق بشكل ودي على إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بعد مقابلته الشهيرة مع الإعلامي بيرس مورغان التي هاجم خلالها مدربه تين هاغ وإدارة النادي وبعض زملائه.

ووقع النجم البالغ من العمر 38 عامًا على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2025 مع النصر السعودي.

وتقول الصحيفة إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة للارتباط بريال مدريد بوظيفة إدارية حيث يقتنع رئيس النادي الإسباني أن دوره كلاعب انتهى في سانتياغو برنابيو.

واضافت انه من المتوقع أن يطلب رونالدو من إدارة النصر السماح له بالرحيل، علماً بأنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2025.