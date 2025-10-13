نادي الجزيرة يعلن عن إتفاقية شراكة مع مجموعة بن سليمان OBS

أعلن نادي الجزيرة الرياضي، أحد أكبر وأعرق الأندية الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية شراكة مع مجموعة بن سليمان OBS، وتعد من المجموعات الاستثمارية الرائدة ذات الأنشطة المتنوعة والحضور الواسع في أسواق الشرق الأوسط وحائزة على جائزة الشركة الأسرع نمواُ في عام 2023، لتصبح المجموعة شريكاً رسمياُ للنادي بعقد يمتد إلى العام 2027. تجمع هذه الشراكة بين علامتين تجاريتين تتشاركان نفس القيم المتمثلة في التميز والابتكار والالتزام بتقديم تجارب ومنتجات عالية المستوى في مجالات الرفاهية و تجارب الترفيه المتميزة للعملاء وللمجتمع بشكل عام، وتعبر عن طموح نادي الجزيرة وسعيه لتحقيق الإمتياز داخل الملعب وخارجه، كما تجسد الشراكة سعي مجموعة بن سليمان OBS لخلق علاقات تعاون مشترك مع المؤسسات الاجتماعية والرياضية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يأتي ضمن نخبتها نادي الجزيرة. ورحب جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، بإعلان الشراكة مع مجموعة بن سليمان OBS، وقال “تمتلك مجموعة بن سليمان تاريخا وسمعة مميزة في الإمارات ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل شراكاتها الناجحة مع أبرز العلامات التجارية العالمية ومشاريعها الاستثمارية المتعددة التي تجسد ريادة المجموعة في ابتكار وتجديد أنماط الحياة العصرية الفاخرة، وسعادتنا كبيرة في نادي الجزيرة بانضمام هذه المجموعة التجارية العملاقة إلى عائلة شركاء فخر أبوظبي، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بلوغ تعزيز ما حققه النادي من نجاحات سابقة على مستوى تقديم أفضل التجارب والمنتجات للمشجعين والعملاء”.

وقال الدكتور عمر بن سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن سليمان – OBS: “إن الإرث الرائع الذي يمتلكه نادي الجزيرة على مستوى الالتزام بالتميز ورؤيتهم الحكيمة فيما يتعلق بتطوير المواهب الشابة في دولتنا ألهمنا لنكون جزءاً من قصة نجاح هذا النادي الكبير، ويشرفنا أن نلعب دوراً في مسيرة النجاح المتواصل لنادي الجزيرة. بعون الله وفضله، ثم بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة العليا لدولتنا التي منحتنا المعرفة اللازمة والفرص والأساس القوي للنجاح المستدام، سنعمل في مجموعة بن سليمان OBS على الإستفادة من خبرات نادي الجزيرة ورحلتهم الملهمة لتحقيق المزيد من النجاح. ويشرفنا أن نكون جزءاً من فريقهم الذي يقوم برعاية المواهب الشابة وتعزيز التواصل مع المجتمع، وسنعمل معهم على تعزيز إرثهم الرائع من النجاح المستدام الذي يجسد التطلعات اللا محدودة لدولتنا العظيمة”. من جهته قال عبد الله درويش، الرئيس التنفيذي مجموعة بن سليمان – OBS: “يشرفنا أن نكون شريكاً رسمياً لنادي الجزيرة، ونحن نقدر كثيراً ثقافتهم القائمة على تعزيز روح الفريق الواحد ووضعه في قمة الأولويات ونطمح للإستفادة من هذه الثقافة والتعلم منها. لقد وضع نادي الجزيرة سقفاً عالياً للتميز ويسعدنا أن نتعلم قدر الإمكان من جميع تجاربهم الناجحة”.

“طموحنا في الفترة المقبلة أن نقدم المساهمة المرجوة للمبادرات الرائعة التي ينفذها نادي الجزيرة وأن ندعم فرق العمل في النادي والمشجعين لتعزيز التزامهم الإيجابي تجاه المجتمع. نتطلع قدماً للاستفادة من خبرات نادي الجزيرة ولنكون جزءاً من نجاحهم المستدام داخل وخارج الملعب”.