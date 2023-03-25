أدت سيدة محجبة القسم على نسخة من القرآن لتكون أول قاضية محجبة في ولاية نيوجرسي والولايات المتحدة الأمريكية ورغم وجود قاضية مسلمة إلا أن ناديا هي أول قاضية أمريكية محجبة.

يذكر أن القاضية ناديا القحف، كانت تعمل محامية قانون الأسرة والهجرة وهي من أصل سوري من مدينة دمشق.

ستعمل ناديا قاضية في المحكمة العليا في مقاطعة باسيك بعد أن رشحها حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي قبل عام ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. على الرغم من أنها ليست أول امرأة مسلمة تعمل كقاضية ولاية ، إلا أنها أول مسلمة ترتدي الحجاب .

وتعمل منذ عام 2003 في مجلس إدارة فرع نيو جيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) ، وهي منظمة إسلامية للحقوق المدنية حيث تشغل الآن منصب رئيسة مجلس الإدارة. وهي أيضًا المستشار القانوني لـ وفا هاوس ، وهي وكالة غير ربحية لمكافحة العنف الأسري والخدمات الاجتماعية مقرها مدينة كليفتون ، ورئيسة المركز الإسلامي في باساييك.

L'avocate américaine Nadia Kahf, nommée à la Cour suprême de l'État du New Jersey est la première juge à la Cour suprême à porter le hijab aux ??. Elle a prêté serment avec la main sur le Coran.



pic.twitter.com/PPWrqUP5qB — moonbee (@BMoon_bee) March 24, 2023