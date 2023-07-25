“نادك” تعيد تدوير المخلفات الحيوانية لحماية البيئة

سيتم تدوير ما لا يقل عن 150 ألف طن من المخلفات الحيوية سنوياً لشركة “نادك” الزراعية بالتعاون مع شركة “سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في حماية البيئة.



حيث وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” اتفاقية توريد المخلفات الحيوية مع شركة تدوير المواد للخدمات البيئية “يدوم”، المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”؛ بغرض تدوير المخلفات الحيوية للمساهمة في حماية البيئة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت “نادك” أنها تنتج من أنشطتها ما يقارب 150 ألف طن من المخلفات الحيوية سنوياً في مجال تربية قطيع الأبقار لغرض إنتاج الألبان، وستبيع هذه الكمية سنوياً ولمدة 5 سنوات إلى شركة “سرك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على أن تتفق مع “يدوم” على الكمية التي ستوردها إليها من المخلفات عقب انتهاء فترة الخمس سنوات.

وأضافت أن الاتفاقية تمتد لمدة 20 عاماً، وستنشئ “يدوم” بموجبها مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الحيوانية لإنتاج الأسمدة على إحدى الأراضي التابعة لشركة نادك بالقرب من مشاريع الإنتاج الحيواني في مشروع شركة نادك بمنطقة حرض، على أن تمد الشركة نظيرتها “نادك” بسماد عالي الجودة وفق سعر محدد للمتر المكعب بخصم معين تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأكدت أن شركة “يدوم” ستوفر الخبرات والقدرات في البحث والتطوير لمساعدة “نادك” على إيجاد حلول دائمة ومستدامة فيما يتعلق بالمخلفات الحيوانية.