نادال ينسحب من دورة مدريد للماسترز

أعلن الإسباني رافايل نادال الخميس انسحابه من دورة مدريد في كرة المضرب للماسترز لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقا إلى “أسابيع وأشهر صعبة”.

وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوبًا بنص على حسابه في إنستغرام “حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضا”، مضيفا “الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة” في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية، ثانية الغراند سلام والتي توج بلقبها 14 مرة.

وأضاف الماتادور “كما تعلمون، لقد عانيت من إصابة كبيرة في أستراليا، في إحدى عضلات الورك. في البداية، كان يجب أن أبتعد عن الملاعب ما بين ستة وثمانية أسابيع، لكننا نتجه الآن نحو الأسبوع الرابع عشر. الحقيقة هي أن الوضع ليس مثل ما كنا نتمناه. اتبعنا جميع الوصفات الطبية، ولكن لسبب غير معروف، لم يتطور علاج الإصابة كما قيل لنا في البداية، وينتهي بنا المطاف بأن نجد أنفسنا في موقف صعب”.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

وتابع “تمر الأسابيع وكنت آمل في أن أتمكن من لعب دورات تعد الأهم في مسيرتي، مثل مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد وروما ورولان غاروس، وفي الوقت الحالي، غبت عن مونتي كارلو وبرشلونة. لسوء الحظ، لن أتمكن من التواجد في مدريد أيضا” المقررة بين 24 نيسان/أبريل والسابع من أيار/مايو المقبل.

ويمني نادال، المصنف خامسا عشر عالميا، النفس بالاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في الفترة بين 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو المقبل، من خلال التتويج بلقبها للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية ورفع غلته من الألقاب الكبرى إلى 23 وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان نادال أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الحالي انسحابه من دورة مونتي كارلو، وهي أول دورة كبيرة لهذا الموسم على الملاعب الرملية حيث يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها برصيد 11 لقبًا بينها ثماني مرات تواليا بين عامي 2005 و2012، ثم أعلن يوم الجمعة الماضي انسحابه من دورة برشلونة.

ويعاني نادال من اصابات عدة في السنوات الاخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من اصابة في ساقه لم تمنعه من احراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لاصابته بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف اول عالميا سابقا إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 آذار/مارس الماضي لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2005.