نابولي يودّع سباليتي بتتويج تاريخي

ودّع نابولي مدربه لوتشيانو سباليتي بفوزه على ضيفه سبمدوريا 2-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في المرحلة الختامية للموسم، بعد أن كتب التاريخ بقيادة الفريق الى لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه منتصف الشوط الاول، مسجلا هدفه الـ26 في الدوري هذا الموسم ليحرز لقب الهداف.

وضمن البديل الارجنتيني جوفاني سيميوني الفوز بتسديدة رائعة بعيدة المدى قبل خمس دقائق من النهاية واحتفل برفع قميص لنابولي سبق أن ارتداه أسطورة النادي مواطنه دييغو ماردونا الذي قاد النادي الى لقبيه الوحيدين سابقًا في الدوري عامي 1987 و1990.

سباليتي قاد نابولي للقب وهو بعمر 64 عاماً

وبعد أن قاد فريق الجنوب الى إنهاء الموسم مع 90 نقطة وبفارق 16 نقطة عن لاتسيو الوصيف، سيأخذ سباليتي إجازة لمدة سنة ولن يتولى الاشراف على أي فريق بعد أن أصبح عن 64 عامًا أكبر مدرب يتوج بطلا في الدوري الايطالي.

كما وقفت الجماهير تصفيقًا لمهاجم سمبدوريا الحالي ونابولي السابق فابيو كوالياريلا الذي خرج باكيًا بعد أن خاض على الارجح عن 40 عامًا مباراته الاخيرة في الدوري الايطالي.