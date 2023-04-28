منذ حقبة مارادونا.. نابولي يستعد للقب الغائب عنه منذ 1990

أفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، يوم الخميس، أن مباراة نابولي مع ضيفه وجاره الجنوبي ساليرنيتانا في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم نُقلت من السبت إلى الأحد بقرار من سلطات المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن موعد انطلاق المباراة الحاسمة التي قد تمنح نابولي لقبه الأول في الدوري منذ 1990، لم يقرر حتى الآن.

ويحتاج نابولي إلى الفوز بالمباراة شرط عدم تغلب ملاحقه لاتسيو على مضيفه إنتر في “سان سيرو”.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم السبت في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهراً توقيت غرينيتش)، فيما تقام مباراة لاتسيو وإنتر الأحد في الساعة 12.30 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وطالب رئيس بلدية نابولي والنادي الجنوبي بنقل المباراة ضد ساليرنيتانا إلى الأحد لأسباب أمنية، ويبدو أن لجنة أمن الأحداث الرياضية وافقت على ذلك وفقاً لصحفية “كورييري ديلو سبورت” التي تزعم أن الأمر حُسِمَ رسمياً لكن وقت المباراة لم يحدد بعد.

وفي حال أقيمت المباراة الأحد، سيكون نابولي على معرفة بنتيجة لقاء لاتسيو وإنتر لأنه من المستبعد جداً أن تقام المباراتان في الساعة 12.30 ظهراً، بل من المتوقع أن يلعب الفريق الجنوبي مباراة الديربي ضد ساليرنيتانا الساعة الثالثة وفق تقدير صحيفة “لا ريبوبليكا”.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي لورنتسو كاسيني الأربعاء إنه لن يقبل بتأجيل المباراة إلا لأسباب تتعلق بالأمن العام.