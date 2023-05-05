نابولي بطلاً لإيطاليا للمرة الأولى منذ 1990

توّج فريق نابولي بلقب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد صيام تواصل لـ33 سنة، وذلك بتعادله 1-1 مع مضيفه أودينيزي ضمن المرحلة 33.

وكانت المرة الأخيرة التي حقق فيها فريق الجنوب اللقب في موسم 1989-1999، عندما قاده الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى منصة التتويج.

ويعود الفضل في هذا الفوز لهداف الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب هدف التعادل في الدقيقة 52.

وكان أودينيزي سجل هدف السبق في الدقيقة 13 عن طريق السلوفيني ساندي لوفريتش.

ويعتلي أوسيمين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفاً بفارق 3 أهداف عن نجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ورفع نابولي رصيده إلى 80 نقطة بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الثاني (64 نقطة) و17 نقطة عن يوفنتوس الثالث (63 نقطة) و20 نقطة عن إنتر الرابع (60 نقطة).

وبات من المستحيل اللحاق بنابولي كون المباريات الخمس المقبلة تمنح الفائز فيها 15 نقطة، أي أن خسارته لها جميعها وفوز لاتسيو الفريق الأقرب بها كلها لا تكفي للحاق به.

وبين بداية أيلول/سبتمبر ونهاية شباط/فبراير فاز نابولي بـ 19 مباراة من أصل 20 في “سيري أ”، ما حطّم آمال الثلاثي وابتعدوا ومعهم ميلان عن رجال لوتشيانو سباليتي الذين حلقوا منفردين في الصدارة.

وقدم نابولي موسماً مبهراً في شتى مشاركاته المحلية والقارية، إذ بلغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خرج على يد مواطنه ميلان (1-0 و1-1)، والدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلي.

وأهدر الفريق الجنوبي على مشجعيه الأحد فرصة الاحتفالات من أرض ملعبه المسمى على اسم أسطورته مارادونا حين استضاف ساليرنيتانا وكان بحاجة للفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وضمن المباريات الـ33 التي خاضها نابولي، حقق 25 فوزاً مقابل 5 تعادلات و3 خسارات فقط، وهو يمتلك أفضل خطي هجوم ودفاع، إذ سجل لاعبوه هدفاً ودخل مرماه هدفاً.

وانحصر السباق بين فرق المقدمة على المقاعد الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ويتنافس 7 فرق على المشاركة في المسابقة القارية، هم لاتسيو، يوفنتوس، إنتر، أتالانتا، ميلان، روما وفيورنتينا.

ويتأهل من إيطاليا بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 4 فرق، عرف منها نابولي فقط.