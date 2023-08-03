نائب مصري يطالب بإلزام المغتربين بتحويل نصف رواتبهم

طالب نائب في مجلس النواب المصري (البرلمان)، حديثاً، بإلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل نصف رواتبهم إلى داخل البلاد “بالطرق الشرعية” لتوفير العملة الصعبة التي تعاني أكبر دولة عربية من حيث السكان نقصانها.

وعبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي (الدين العام والإشكاليات والحلول) ضمن لجان المحور الاقتصادي، إن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.

وأضاف “لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي”، موضحاً أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

واقترح “أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل ٥٠ بالمئة من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة”.

النائب أحمد عاشور

انخفاض تحويلات المصريين بالخارج

انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العقود الماضية أبرز مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى زيادة الأسعار وشح في العملة الصعبة.

وهناك نحو 12 مليون مصري في الخارج، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي.

ليست المرة الأولى

تصريحات أحمد عاشور ليست أول تصريحات لنائب مصري يطالب المصريين بالخارج بدعم مالي لحكومتهم؛ إذ سبق وطالب وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، في مارس/آذار الماضي، باستقطاع نسبة من تحويلات وعائدات المصريين بالخارج لصالح الدولة “كرد الجميل لبلدهم”.

ومِن قبله، اقترح النائب مجدي الوليلي تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج لتجنب بلاده اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال إسهام 10 بالمئة منهم بـ 25 ألف دولار يقومون بإيداعها أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك.