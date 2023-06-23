نائب كويتي يرفض استلام راتب استثنائي

قدم النائب الكويتي عبدالله جاسم المضف بطلب لرئيس مجلس الأمة (البرلمان) مفاده أنه يرفض استلام الراتب الاستثنائي.

وقالت صحيفة “الأنباء” المحلية، اليوم الجمعة، إن هذه هي المرة الثالثة التي يتقدم فيها النائب عبد الله المضف بهذا الطلب منذ مجلس العام 2020.

وكان “المضف” قد تقدم مع مجموعة من النواب، في وقت سابق، باقتراح بقانون يقضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية باتجاه إلغاء الرواتب الاستثنائية عن النواب والوزراء وقيادات الدولة وذلك في معرض حديثه في جلسات مجلس 2022 المبطل عندما أطلق تساؤلاً ما هو الاستثنائي في البلد بحيث تحصل هذه القيادات وكذلك السياسيون على رواتب استثنائية؟

قضية رواتب نواب مجلس الأمة مثيرة للجدل

تثير مسألة الرواتب الاستثنائية لنواب مجلس الأمة الكويتي، بين حين وآخر، جدلاً، إذ تختلف الآراء بين رافض لوجود شبهات تعارض مصالح، وبين مؤيد بحجة أن النائب بعد المجلس سيبقى بلا عمل.

وعلى الرغم من وجود تشريع يستند إليه في الرواتب الاستثنائية، إلا أن هناك أصوات تطالب بـ “إلغاء المادة 80 من القانون رقم 61 لعام 1976، والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية لبعض النواب والوزراء”.

ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة إلى 2300 دينار (7477 دولار)، يتم استلام 2090 ديناراً منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخولهم المجلس.

وتمنح الحكومة الكويتية رواتب استثنائية للنواب الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، بهدف مساواتهم بالنواب الذين يتقاضون تلك الرواتب، بشرط تقدم النائب بطلب إلى الحكومة لمنحه الراتب الاستثنائي.