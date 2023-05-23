مُستقبل الطاقة مع نمو الاقتصاد الى اين يتجه العالم

خالد الجاسر

العالم يحتاج ويحتاج بل ويلهث إلى مزيد من الطاقة المستقبلية، لاسيما مع نمو الاقتصادات؛ ونحن في تزايد عددي وصل إلى 7.888، ومن المُتوقع أن يصل إلى 8.5 مليار في عام 2030، وأن يزيد بعد ذلك إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050 ثم يصل بعد ذلك إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100.. علماً بأن هناك أكثر من 700 مليون شخص في العالم اليوم ما زالوا يعيشون في ظلام دون كهرباء، وأن 2.4 مليار شخص يستخدمون أنظمة غير فعالة وملوثة.

بينما زاد الاقبال على الطلب العالمي للطاقة التي تتوقع كثير من دراسات أوبك أنه سيرتفع بحلول عام 2045 بنسبة 23 %، فصناعة النفط وحدها ستشكل ما يقارب من 29 % من احتياجات الطاقة العالمية حتى العام السابق، وهو ما يحتاج لتأمينه، وفق قواعد تمت باتفاق “باريس” وآلية التعاون والتعاون غير المسبوق في الاستثمارات الكُبري، بما يضمن تقليص تكاليف الإنتاج، وخفض الانبعاثات العالمية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة التي قد تتأرجح فيها الإجابات، كمثل هل تحتاج أسواق النفط العالمية إلى إدارة؟ أو تحتاج إلى منتوج متأرجح، من الدول المنتجة للنفط التي تغير الإنتاج بهدف إدارة سوق النفط واستقراره وهنا أعني “أوبك+”، أو “أوبك”؟ أو الدول التي تستخدم احتياطياتها كأميركا التي تقبع بين شباك الديون، وافلاس البنوك ورفع الفائدة وتدهور صحة الدولار بالأسواق؟.

تشير الدلائل التاريخية إلى أن تكلفة زيادة الذبذبة في الأسعار مُكلفة جداً لأطراف العلاقة النفطية والطاقاوية من (منتجين ومستهلكين)، ولذلك سيزيد الطلب على النفط ويجعلهً سلعة استهلاكية، يبقى سقفه دائماً أكبر حتى منتصف ذلك القرن وما بعده من عقود، حتى بعد تصفير الانبعاثات.

وبالتالي فإن استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك، وفق الدراسات التي خرجت من “أوبك” وقدرت إجمالي متطلبات الاستثمار الطاقة عالميًا حتى منتصف القرن سيصل إلى نحو 12.1 تريليون دولار تقريباً، أو أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، رغم ضعف معدلات الاستثمار في السنوات السابقة بسبب الحالة الوبائية للجائحة الكورونية مع نهاية 2019 سببت حالة من الاغلاقات لكافة الأنشطة، وغيرها من الدمار الاقتصادي أدى لإفلاس دول وليست شركات فقط.

إن اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف يعتمد على التكامل التشاوري، ومنح العالم اتفاقية مناخية طويلة الأجل امتداداً لكوب 27، وعلى القادم في اتفاقية كوب 28 بالإمارات العربية أن تجد لتلك الوسائل طريقها مع أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس، بتقنيات متجددة قادرة على تعزيز الاقتصاد الدائري لتحسين الأداء البيئي العام، فهل يستثمرها العالم ويحشد تقنياته وخبراته في تحسين موقع النفط التنافسي في بيئة صناعية خالية من الكربون وإيجاد حلول للطاقة المتجددة والقدرة الهيدروجينية؟. والقول الفصل ليس هناك حل واحد يناسب الجميع الأذواق الدولية، فهل يصل العالم لصوابه.