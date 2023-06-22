مَن هم الأشخاص الخمسة العالقين في الغواصة المفقودة؟

الأشخاص الخمسة العالقين على متن الغواصة “تيتان” المفقودة قرب حطام سفينة تايتانيك، هم مؤسس شركة “اوشين غايت” (Ocean Gate) التي تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وملياردير بريطاني من أصل باكستاني وابنه المراهق، وخبير بحري فرنسي.

ستوكتون راش

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوشن غايت إكسبيديشنز”، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.

سبق له محاولة الوصول إلى موقع حطام تايتانيك مرتين لكن لم يصادفه النجاح، حيث أصيبت غواصته بالبرق في عام 2018، كما انتهت المحاولة الثانية بالفشل في العام التالي بسبب مشكلات مع السفينة الأم.

هاميش هاردينغ

رجل الأعمال ومستكشف بريطاني.

يبلغ من العمر 58 عامًا، ويحمل العديد من الأرقام القياسية بموسوعة غينيس، بما في ذلك قضاء أطول وقت في عبور أعمق جزء من المحيط في غوص واحد.

أحد أول من خاض تجربة الوصول إلى “Challenger Deep” في المحيط الهادئ، في عام 2021، وهي النقطة المعروفة بأنها الأكثر عمقا في كوكب الأرض، حيث أمضى 4 ساعات و15 دقيقة في خندق ماريانا بمركبة غارقة على عمق 10.930 متر.

سبق أن سافر إلى الفضاء في مهمة قامت بها شركة “بلو أوريغين”.

بول هنري نارجوليت

خبير بحري فرنسي زار موقع حطام تيتانيك 35 مرة.

سبق له أن قاد أول رحلة استكشافية إلى تيتانيك عام 1987.

شاه زاده داوود وابنه سليمان

رجل أعمال بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 48 عاما، وابنه سليمان، 19 عاما

ينتميان إلى واحدة من أبرز العائلات في باكستان، ولهم أعمال تجارية تمتد من الأسمدة إلى توليد الطاقة.