ميناباد، شركة يابانية للويب 3.0 تبرز تقنيات البلوك تشين في جيتكس جلوبال 2023

أعلنت ميناباد Minnapad، الشركة الناشئة والرائدة التي تمثل تبني اليابان لتقنيات الويب 3.0، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يقام بين 16 و20 أكتوبر ويعد أكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وباعتبارها سوقاً ناشئة للثقافة الشعبية اليابانية في الخارج، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لشركة ميناباد وحلولها التكنولوجية المبتكرة لتقنيات البلوك تشين. وهذا العام، تفخر ميناباد بطرح منتجاتها في المنطقة بالتعاون ع منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في إدخال وإنشاء تقنيات الملكية الفكرية اليابانية والبلوك تشين.

وخلال المعرض، ستقوم ميناباد باستعراض اثنتين من المؤسسات المستقلة اللامركزية التي تحظى بدعم تقنيات البلوك تشين، ضمن نموذج سباق أحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الجمهور والمبدعين. وعبر الاستفادة من هذا النموذج المبتكر، تقدم ميناباد فرصة فريدة للجماهير والمبدعين للمشاركة في عملية الابتكار والإبداع، الأمر الذي يضمن الملكية الكاملة وتحقيق الأرباح. ويضع هذا النهج الثوري شركة ميناباد في مكانة مرموقة كرائدة في القطاع على مستوى تمكين مبدعي نماذج الملكية الفكرية اليابانية وجمهورهم.

وإضافة للمؤسسات المستقلة اللامركزية السباقة، ستكشف ميناباد النقاب أيضاً عن أحدث نماذج الملكية الفكرية، والتي تجسد التزام الشركة بالارتقاء بسبل إنشاء ابتكارات الملكية الفكرية اليابانية إلى آفاق جديدة كلياً بالاستفادة من إمكانات تقنيات البلوك تشين. وعبر تسخير قدرات هذه التقنيات، تعمل ميناباد على دعم منشئي ابتكارات الملكية الفكرية اليابانية، إذ تمنحهم قدرة أعلى على التحكم بابتكاراتهم، وخلق الإيرادات، والاتصال المباشر بجمهورهم المستهدف.

وتدرك شركة ميناباد الفرص الواعدة التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، الأمر الذي يجعلها منصة مثالية لإطلاق الحلول المبتكرة. ومع إرساء دعائم متينة لها في المنطقة، تهدف الشركة لاستقطاب المزيد من الجمهور والمستثمرين الذين يتقاسمون معها ذات الرؤية المتمثلة بإحداث تحول جذري في قطاع الترفيه عبر إمكانات البلوك تشين.

وفي هذا السياق، قالت فيسبر تشين، الشريك المؤسس في شركة ميناباد : “نفخر بالمشاركة في معرض جيتكس، لنقدم أفضل تمثيل ممكن لتقنيات الويب 3.0 اليابانية. ولاشك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت شغفاً كبيراً بتبني تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، الأمر الذي يجعها سوقاً مثالياً بالنسبة لأعمالنا. ونتطلع قدماً للكشف عن أحدث المشاريع والتفاعل مع رواد القطاع وجمهوره ومبتكريه على حد سواء، لاستشراف المستقبل الواعد لنماذج الملكية الفكرية اليابانية المبتكرة”.

يشار إلى أن معرض جيتكس جلوبال يقدم منصة استثنائية لممتهني القطاع التكنولوجي ورواد الأعمال وعشاق هذا المجال للتواصل والتعاون والابتكار. وتدعو شركة ميناباد جميع المشاركين في الحدث لزيارة منصتها المشاركة في المعرض للتعرف عن كثب عن القوة الكامنة في تقنيات البلوك تشين وقدرتها على الارتقاء بإبداعات الملكية الفكرية اليابانية.