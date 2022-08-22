ميناء الملك عبدالله يطلق خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة لتطوير الصادرات

أطلق ميناء الملك عبدالله مؤخراً، خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة “MSC Indus 2″، التي توفرها شركة شحن الحاويات العالمية “ام اس سي”، بهدف مساعدة الميناء على الإسهام في تطوير سوق التصدير المزدهرة في المملكة، من خلال تسهيل التجارة بين أمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية، التي تُعد شريكاً تجارياً رئيساً للمملكة.

وسيوفر الميناء، خدمات لوجستية بكفاءة عالية للحاويات المنقولة على متن سفن “ام اس سي” الخاصة بالبضائع المرسلة من ميناء “موندرا”، الذي يُعدُّ أكبر ميناء خاص للحاويات في الهند إلى ميناء الملك عبدالله، وذلك عبر الخط الملاحي الذي يربط الهند والموانئ الرئيسة في البحر الأبيض المتوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ستقدم هذه الخدمة الدعم اللازم للمصدرين إلى موانئ أوروبية رئيسة وصولاً إلى ميناء “هاليفاكس” في كندا، ومن ثُمَّ إلى مدن وسط غرب الولايات المتحدة مثل شيكاغو وديترويت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن هذا الإنجاز الجديد يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإسهام في رؤية المملكة 2030 المتمثلة في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط ثلاث قارات.

وأكد تطلع الميناء للبدء في استلام الشحنات من ميناء “موندرا” باعتباره محطة الحاويات الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لخدمة الخطوط الملاحية Indus 2، تماشيًا مع الرؤية بأن يكون ميناءً عالميًا فعّالاً ومستداماً يوفر قيمة طويلة الأجل للشركاء.

يذكر أن ميناء الملك عبدالله بصفته مركزاً لوجستياً إقليمياً يربط ثلاث قارات على طريق التجارة بين الشرق والغرب، التي تمثل أكثر من 13% من حركة التجارة العالمية، قام بمناولة مع ما مجموعه 1,502,720 حاوية قياسية خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 6,69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, كما حصل على جائزة “الميناء الأكثر كفاءة على مستوى العالم في عام 2021” وفقاً لمؤشر عالمي صادر عن البنك الدولي.

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