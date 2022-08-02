ميناء الملك عبدالله يسجّل نمواً بنسبة 6.69%

كشف ميناء الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية، أنه تمت مناولة ما مجموعه 1,502,720 حاوية قياسية في النصف الأول من عام 2022 الجاري، بزيادة قدرها 6.69% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جاي نيو الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: “إننا نتطلع لمواصلة دور الميناء للإسهام في جعل المملكة رائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في العالم، في ظل القدرات والعمليات التي مكنتنا من التغلب على مجموعة متنوعة من التحولات الصناعية المشروطة”.

وكان ميناء الملك عبدالله قد حصل في العام الماضي 2021، على المركز الأول بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفقاً للمؤشر العالمي عن أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، مما يدل على التزام الميناء بالتحسين المستمر لخدماته.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وقد جاء الميناء ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. ومن موقعه الاستراتيجي على سواحل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد من المدن المتطورة والنموذجية ذات المنظومة والبنية التحتية المحفزة للأعمال والاستثمارات، يستفيد ميناء الملك عبدالله من مرافقه المتطورة وكذلك من قربه من الوادي الصناعي بالمدينة الذي استقطب العديد من المشاريع اللوجستية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة..