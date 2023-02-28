أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، اليوم الثلاثاء، عن إضافة شركة (BTL) الخدمة الملاحية الجديدة (ISI) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شرق المملكة بهدف تقديم خدمات ملاحية عالمية المستوى للعملاء الإقليمين والدوليين.

ويأتي ذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي للهيئة بـ “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بالهند والعراق#الإخبارية https://t.co/TdNysaBY32 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 28, 2023

وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمينائي موندرا الهندي، وأم قصر العراقي بعدد سفينة واحدة؛ تبلغ طاقتها الاستيعابية 929 حاوية قياسية، بداية من 19 فبراير/شباط 2023.

وكانت “موانئ” قد أعلنت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية خمس خدمات جديدة إلى موانئ “جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري” التي تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالمياً.

ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام برامج تطوير مُستمرة ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، بما يعزز مكانته في المركز الـ 14 عالمياً في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الميناء الرئيس للسعودية على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم ومساحته التي تصل إلى 19 كم 2، ووجود 43 رصيفاً تصل طاقتها الاستيعابية إلى 105 ملايين طن.