ميناء الجبيل الصناعي يحقق زيادة في إجمالي البضائع المناولة

واس- حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال الربع الرابع من عام 2021م ارتفاعاً في إجمالي البضائع المناولة، بلغت 17.5 مليون طن، بنسبة زيادة 8.37% ، فيما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بواقع 558 سفينة، بنسبة 15.77 %، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020م.

وشملت أهم المواد التي حققت ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها، مادة (حديد الخام) بأكثر من مليوني طن، بنسبة ارتفاع بلغت 28%، في حين سجلت (مادة الديزل) أكثر من 4 ملايين طن، بنسبة ارتفاع بلغت 18.4%، فيما حققت (مادة نفثالين سائل) ارتفاعاً بواقع 1.4 مليون طن بنسبة 14.3%.

ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أكبر ميناء صناعي متخصص في العالم لتصدير المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والمواد الصلبة (حديد الخام، اليوريا ” السماد الصناعي، الكبريت، الفحم البترولي) بـ 34 رصيفاً ومساحة 6.8 كليو مترات مربعة، و5 محطات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن، ويمثل الميناء أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ وإحدى بواباتها التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم وهي الجهة الشرقية.

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