تتحدث ميليني إولميزيان سولي نائب رئيس التسويق والتطوير في شركة أوبفيوس تكنولوجيز لأريبيان بزنس عن عملها في مجال الأمن السيبراني وتروي الكثير من التفاصيل اللافتة.

كيف كانت رحلتك المهنية وكيف وصلت إلى ما أنتِ عليه اليوم في مجال عملك؟

أنا لست مهندسة وأفخر كثيرًا بذلك، الأمر يتعلق أكثر بفضولي وشغفي بالتقنية وخاصة فيما يتعلق بالمزايا التشغيلية التي يمكن أن تجلبها التقنية للمهنيين، وهذا ما دفعني لأكون ما أنا عليه اليوم ضمن أعضاء فريق القيادة التنفيذية لشركة “أوبفيوس تكنولوجيز”؛ بأن أكون مسؤولة عن التسويق والشركاء والتنمية.

-استمرت مسيرتي المهنية لأكثر من 20 عامًا في مجال الأمن، ويمكنني القول بأني عملت بجميع جوانب هذا القطاع؛ بداية من الإنترنت ومنتجات الأمن السيبراني والبرمجيات والاستشارات وخدمات الحراسة وتكامل الأنظمة الكبيرة وما إلى ذلك.

عملت في فرنسا وأوروبا وانتقلت للعمل على مدار 15 عامًا الآن في دول مجلس التعاون الخليجي. -لطالما تمحوّر هدفي في مسيرتي المهنية حول تطوير أسواق جديدة بواسطة تقديم تقنيات جديدة أو خدمات جديدة أو حلول جديدة تزعزع السوق التقليدية، بما يقدّم العديد من الفوائد لأداء المهام البشرية وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا ما أتحمس له دائمًا، ليست التقنية في حد ذاتها ولكن ما تقدمه هذه التقنية للسوق من قيمة مضافة.

أخيرًا وليس آخرًا، لقد عملت دائمًا على تمثيل شركات كبيرة تُعرف ببيع الحلول الفائقة، مما يعني أيضًا أنها ليست الأرخص في السوق – وهذا يتطلب تقديم التمّيز والاهتمام لحد الهوس بتقديم خدمات رائعة وليست جيدة فحسب، بداية من مرحلة تنمية الأعمال وصولًا إلى مرحلة التسليم النهائي.

. ما التحديات التي واجهتك بصفتك امرأة في هذا المجال، وكيف أمكنكِ التغلب عليها؟

-سأصدقك القول، لم أواجه أبدًا تحديات كبيرة منذ بداية مسيرتي المهنية بسبب كوني امرأة. إذا كانت المرأة قادرة على إثبات ما تعطيه من قيمة مضافة للمؤسسة أو مكان عملها، وتحقق النتائج وتجلب للفريق ما يحدث الفارق ولو كان بقدر صغير (مثال: الانتباه إلى التفاصيل والقدرة على الاستماع بعناية للعملاء …)، فإن قطاع التقنية الأمنية بكل تأكيد لن يغلق أبوابه في وجه النساء! علاوة على ذلك، نظرًا لقلة عددنا (لازلنا أقلية بالمجال)، فإن هذا يجعل الآخرين يتعرفون علينا بشكل أفضل من بين العديد من العاملين، سواء كان ذلك في فرنسا أو في دول مجلس التعاون الخليجي، لطالما شعرت بذلك من مديري الأمن (مستخدمينا النهائيين) -لقد قابلت مؤخرًا اثنتين من مديرات الأمن الجدد لمؤسسات راسخة في المنطقة، وتمكننا من توطيد علاقة وثيقة فيما بيننا .

– أود شخصيًا أن أساهم في تطوير مجموعات خاصة أكثر “للمرأة في مجال الأمن” حيث يمكننا مشاركة الخبرات فيما بيننا. نشهد تزايد وتيرة مثل هذه المبادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أرحب بالتأكيد بالمشاركة فيها والمساهمة بأي شكل من الأشكال!

ما النصيحة التي توجهينها للشابات المهتمات ببدء مسارهن المهني في مجال عملك؟

-في البداية، أقول لهن لا تضعن لأنفسكن أية قيود أو حدود فيما يتعلق بما تريدن تحقيقه، سواء كان الأمر متعلقًا بمجالات الهندسة أو تطوير البرمجيات أو البحوث والتطوير أو خدمات ما قبل البيع! في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن محظوظات للغاية لأننا نقيم ببلد يُشجّع النساء على القيام بأي عمل كان ( فلدينا الوزيرات ورائدات الفضاء والرئيسات التنفيذيات…) لذلك فإن قاعدة الانطلاق متوفرة لنا لتحقيق أحلامنا المهنية. -نصيحتي الثانية لهن هي المحافظة على الهوية، وتنمية الفوارق الإيجابية بالعمل ضمن فرق مختلطة.

-أخيرًا وليس آخرًا، لا حاجة للصراع مع الآخرين لجعلهم يستمعون إليك، بل على العكس أنصح بالاستفادة من مهارات التواصل (قوة الإقناع والمثابرة والجاهزية) للتأثير بإيجابية والمساهمة بالنجاح على نطاق عالمي. النساء لسن عضوات منفصلات بل هن ضمن أعضاء الفريق الأكبر. أصبحت ممارسة النساء للمهنة في مجال التقنية الأمنية أمرًا طبيعيًا ومألوفًا، وأعتقد أن رؤية النساء في مختلف أماكن العمل لم يعد أمرًا مفاجئًا.