ميلينكوفيتش-سافيتش يفضّل الهلال السعودي

كشف مالك نادي لاتسيو الايطالي لكرة القدم كلاوديو لوتيتو أن لاعب الوسط الدولي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش طلب منه مغادرة الفريق بغية الانتقال إلى الهلال السعودي.

وجاء كلام لوتيتو في مقابلة مع موقع “تاغ24” مشيرا الى ان ميلينكوفيتش-سافيتش توسل إليه من أجل “تغيير المشهد” بعد 8 سنوات قضاها في نادي العاصمة الايطالية روما، وذلك في صفقة ستجني للاعب اجرا مقداره 60 مليون يورو على مدى ثلاثة مواسم.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن الهلال وافق على دفع 40 مليون للاتسيو من اجل اتمام الصفقة مع ميلينكوفيتش-سافيتش الذي ينتهي عقده مع لاتسيو في حزيران/يونيو 2024.

وقال لوتيتو إن لاتسيو تلقى عرضا يقل قليلا عن 50 مليون يورو “عندما يغادر شخص ما للذهاب إلى السعودية، يكون دافعه هو المال، لكن عليك أن تسأله عن سبب رغبته في المغادرة”.

وأضاف “بذلت قصارى جهدي لإبقائه هنا ولكن عندما يطلب الذهاب لأسباب شخصية خاصة به، فماذا أفعل؟ كنا على استعداد لتمديد عقده وزيادة راتبه”.

وتابع “في نهاية المطاف، اللاعب هو الذي يقرر ما سيفعله بحياته. اتصل بي متوسلاً إليّ للسماح له بالرحيل”.

وسجل ميلينكوفيتش-سافيتش 69 هدفًا في 341 مباراة منذ انضمامه إلى لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو في 2015 ، وفاز معه بكأس إيطاليا 2019 والكأس السوبر المحلية مرتين، وكان أحد نجومه عندما احتل الفريق باشراف المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدأ الدوري السعودي في التعاقد مع الأسماء الكبيرة من البطولات الأوروبية الكبرى بفضل دعم صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وفي حال قدر لميلينكوفيتش-سافيتش الانتقال إلى الهلال، سينضم إلى عدد من الوجوه المألوفة الأخرى التي يغريها احتمال الحصول على رواتب ضخمة.

وأصبح البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الانكليزي السابق، الأسبوع الماضي آخر المنتقلين إلى الدولة الخليجية بعد التوقيع مع الأهلي، بينما سيتولى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

واختار الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي أيضًا أندية سعودية (اتحاد جدة بطل الدوري) منذ أن بدأ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الثاني/يناير هذا الاتجاه.