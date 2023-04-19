ميليشيات سودانية تنهب محال تجارية ومؤسسات أممية وتحرق الأسواق في دار فور

شهدت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، عمليات نهب للمحال التجارية والمؤسسات الحكومية وبعض الأحياء. ونقلت تقارير عن مصادر أمنية ، أن عمليات النهب قام بها أفراد من الدعم السريع، وآخرون يرتدون الزي المدني ملثمين ويمتطون مواتر وعربات رباعية الدفع، فيما شمل النهب المسلح لمقرات (اليونسيف، وزارة المالية، التربية، الرعاية الاجتماعية وسوق الهواتف شرق بنك السودان)،

وشمل النهب عدداً من أحياء نيالا. وتسبّب إطلاق النار داخل نيالا في حريق كبير بسوق الشطة فيها. واشتكى عدد من التجار من عدم تمكن الدفاع المدني من إطفاء الحريق بحجة أنه لا يوجد لديهم ماء للإطفاء، بالرغم من أن الحريق بالقرب منهم ولا يفصل بينهم إلا حائط، فيما حمّل المواطنون، حكومة الولاية وشرطة الولاية مسؤولية نهب المحال التجارية، لجهة أن الأخيرة هي الأقرب للمدنيين والوالي هو المسؤول من لجنة أمن الولاية. فيما انتشرت إشاعة بنيالا تطالب المواطنين بإخلاء منازلهم الساعة الرابعة صباحاً، بحجة أن هناك ضرباً بالطيران لمواقع في المدينة.

ونفت ميليشيا الدعم السريع تورط عناصرها بعمليات النهب.

بسم الله الرحمن الرحيم



قيادة #قوات_الدعم_السريع#توضيح

ظهر خلال فيديوهات متداولة أفراد يتبعون لهيئة العمليات وكتائب الظل ومجاهدي الحركة الإسلامية يرتدون زي قوات الدعم السريع ويقومون بنهب المحال التجارية وحرق الأسواق، للتعويض عن الهزائم الكاسحة التي تجرعوها في أرض المعركة.

ونؤكد… pic.twitter.com/iLALxu3Fmc — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 19, 2023