ميلوني وأولينا وستورجون.. أيهن تستحق لقب “المرأة الحديدية”؟

برزت خلال الشهور الماضية على الساحة السياسية ثلاث نساء أوروبيات بشكل لافت جعلهن يتصدرن الأخبار في وكالات الأنباء والصحف إما بانتصارات سياسية أو لمواقف نضالية، تدعو للتساؤل عمن تستحق منهن لقب المراة الحديدية.

جورجيا ميلوني

نجحت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” (فراتيلي ديتاليا) في تحقيق انتصار تاريخي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية.

من هي ميلوني؟

• ميلوني ( 45 عاما) أصبحت عام 2006 عضوة برلمانية بعمر 29 عاما.

• أصبحت أصغر وزيرة في تاريخ البلاد بعمر 31 عندما أمسكت حقيبة وزارة الشباب عام 2008.

• تتبنى أفكارا معادية لدخول المهاجرين للبلاد.

• دعت لفرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط في إفريقيا لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

• تتزعم حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف الذي ظهر على الساحة السياسية قبل نحو عقد فقط، إثر الانقسام الذي حل في حزب “شعب الحرية” الذي تزعمه فيما مضى رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني .

أولينا زيلنسكي

سيدة أوكرانيا الأولى حاليا (44 عاما)، زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

بدأ الحديث حولها في مارس 2022 عقب أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من العام نفسه عندما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من داخل قبو في مجمع حكومي بالعاصمة كييف، تحت حراسة مشددة، قائلا إنه لم يرَ أطفاله وزوجته أولينا منذ بداية الحرب.

أولينا التي بقت وأطفالها مختبئين لفترة في مكان ما لم يكشف عنه، أصبحت لاحقا من أشد مؤيدي زوجها بشأن مواجهة العملية العسكرية الروسية.

من هي أولينا؟

• ينظر إليها كأكثر النساء نفوذاً في أوكرانيا.

• درست الهندسة المعمارية وصارت فيما بعد كاتبة سيناريو حين قابلت زيلينسكي، الممثل الكوميدي الطموح وطالب الحقوق، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

• في مقابلة صحفية عام 2019 قالت سيدة اوكرانيا الأولى إنها تفضل البقاء في الكواليس، ولا تحب حياة الحفلات أو إلقاء النكات، لأن ذلك ليس جزءا من شخصيتها.

• اهتمت بدعم حقوق المرأة وروجت للكونجرس النسائي الأوكراني.

• ظهرت في يوليو الماضي بالزي العسكري خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

نيكولا ستورجون

تخوض نيكولا ستورجون (52 عاما) رئيسة الوزراء الأسكتلندية معركة بلادها للاستقلال عن بريطانيا، حيث تعهدت بإجراء الانتخابات العامة التالية على أنها “استفتاء فعلي” على استقلال أسكتلندا، بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع بأن حكومتها لا يمكنها التشريع لإجراء تصويت آخر دون موافقة وستمنستر -الحكومة البريطانية.

من هي ستورجون؟

• ستورجون الملقبة محبوبة الأسكتلنديين وفق صحيفة “التليجراف” البريطانية.

• تتمتع بتأثير غير مسبوق على الشعب الأسكتلندي، حيث أصبحت تسيطر على جوانب الحياة في البلاد، السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والحياة الأسرية، وكما يبدو فإن غالبية الأسكتلنديين يرحبون بذلك.

• أصبحت المرأة الحديدية التي تحظى بحب الأسكتلنديين واحترامهم.

• عُرف عنها ستورجون دفاعها عن بلادها وتأييدها الاستقلال ودعمها للغة الأسكتلندية.

• تحتوي تصريحاتها على إشارات تعرض الأسكتلنديين لسوء المعاملة من قبل الإنجليز.

• رصدت ميزانية قدرها 230 مليون جنيه إسترليني لدعم الثقافة وموسيقى الكمان والأكوروديون الأسكتلندية.

• سعت لدى هيئة الإذاعة البريطانية بهدف تقديم أخبار من منظور أسكتلندي.