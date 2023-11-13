إيه سي ميلان يفتتح مكتبا جديدا في دبي

افتتح نادي إيه سي ميلان الإيطالي مكتبا جديدا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن خطط التوسعة العالمية التي تهدف إليها إدارته الجديدة تحت قياد “ريد بيرد كابيتال”.

وأسمى ميلان مكتبه الجديد في دبي “كازا ميلان”، وأشار النادي في بيان رسمي إلى أن المقر الجديد يعزز التزامه تجاه دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما يجعل الطريق ممهدا للاتصال الأقرب مع الشركاء الحاليين بما فيهم “طيران الإمارات” الشريك الرئيسي منذ عام 2007 للنادي.

ويعد ميلان هو أول نادي كرة قدم إيطالي يفتتح مقرا إداريا في الشرق الأوسط، ويأتي التواصل مع مشجعي النادي في المنطقة ضمن أبرز أولويات “الروسونيري” في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي وصول عدد مشجعيه إلى أكثر من 35 مليون مشجع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليعتبر النادي الأكثر دعما من إيطاليا في المنطقة، وفقا لما جاء في بيان النادي.

ويقع “كازا ميلان” في الطابق 31 من مبنى “آي سي دي بروكفيلد بليس” ويقع في قلب مركز دبي المالي العالمي، حيث يتمتع بمكان استراتيجي ليكون مركزا لعمليات ومبادرات النادي في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه أعلن ميلان رغبته في الاستثمار في المواهب الشابة الجديدة في الشرق الأوسط، مع الكشف عن خطط لتوسع برنامج أكاديمية ميلان في المنطقة التي تستمر منذ 15 عاما في الكويت.



ومن جانبه قال جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي إيه سي ميلان “مقرنا الجديد في دبي يعكس التزامنا بالنمو العالمي وإيماننا الكامل بإمكانيات سوق الشرق الأوسط، فالمقر ليس مجرد مساحة مادية على أرض الواقع وإنما شهادة على طموح نادينا في تعزيز مجتمعه العالمي والتواصل مع مشجعيه في كل أنحاء العالم عن قرب”.