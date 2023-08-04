من الرياض إلى ميلانو أكثر من أربعين مصمم سعودي

حصل 40 مصممًا سعوديًا على فرصة المشاركة رسميا بالمعرض العالمي للأزياء النسائية في ميلانو الإيطالية ضمن فعاليات أسبوع الموضة الشهر المقبل.

حيث يشارك هذا العام أكثر من أربعين مصممًا سعوديًامن برنامج “100 براند سعودي في معرض “وايت” ميلانو الشهير بالأزياء النسائية والمرتقب سنوياً ضمن أسبوع ميلانو للموضة.

ومن المقرر أن ينطلق الحدث الرائد في فترة 22-25 سبتمر هذا العام في قلب حي تورتونا للأزياء في ميلان، حيث سيطلع المهتمون من مختلف أنحاء العالم على المجموعات السعودية الحصرية للسنة الثانية على التوالي، بحيث يستضيف معرض ” وايت ” ميلانو المصممين السعوديين الواعدين وذلك من خلال توفير منصة تواصل مهمة مع المشترين رفيعي المستوى وصناع القرار في قطاع الأزياء.

وسيضم الحدث منطقة مخصصة لعرض الأزياء الجاهزة والمجموعات الفاخرة والمجوهرات والعطور والاكسسوارات المصممة على أيدي سعودية، علمًا أن هذا الحدث أتى ثمرة تعاون مشترك بين “وايت ميلانو” وهيئة الأزياء السعودية.

وسيضم معرض 100 براند سعودي لهذا العام العديد من الأسماء والعلامات السعودية البارزة الشهيرة، وهي:

نوف السديري

آر بي إيه نيويورك

مزرود

أوسكيتا

سارة عنتابي

نهى المطيري

فايا للأزياء

أشواق المرشد

رينوف للأزياء – نجلاء المنصور

أقمرت

تصاميم المها

دنانير

دار بيلا للأزياء

أيفوري للأزياء

منى الشبل

ذا دروبد كوليكشن

النقادي

ذا أنتايتلد بروجيكت

روزا كانينا

مجوهرات يتغان

جايلا

سجاس

تعرض أشواق المرشد، تصاميمها في قسم الأزياء الراقية في هارفي نيكولز الرياض كأول مصممة سعودية ، تركز على الظهور بانطباع استثنائي في ميلانو لتتمكن من خلق قاعدة جماهيرية أكبر لعلامتها التجارية.

أما في فئة الإكسسوارات تجسد مجموعة حقائب “الصفاة” لموسم صيف 2024 من سجى، تقاليد نسج سعف النخيل والمستوحاة من الحرفيين في منطقة الأحساء،

والتي تُعد أحد مواقع التراث العالمي الستة لليونسكو في السعودية وموطن أكبر واحة لأشجار النخيل في العالم.

وتشرع أول علامة تجارية سعودية للأزياء المرنة لكلا الجنسين، أوسكيتا، في رحلة إلى مسقط رأسها وهي الجزيرة الإيطالية التي تحمل الاسم نفسه، والذي يعني “الخروج” باللغة الإيطالية.

وينضم إلى هذه الأسماء مجموعة مثيرة من المصممين السعوديين الصاعدين:

رم رم، ريبيرث، ام دي 29، لابغسيوز، ساين، ديرزان نان، ونورمز، ريما البواردي، جي اف، نورا الغليصي، إيضا رهام ناصر، خرّز من شمّا، سمر نصر الدين، وعين، مجوهرات أريج الدخيل، هيفاء الحميد، لو فيكسن، مجوهرات آر إم، مجوهرات ياسمين مرزوق وأخيرا 35 ديزاين.

إن ريبيرث من تالا أبو خالد هي علامة تجارية تصمم الملابس الجاهزة الملائمة للجنسين وتتمثل رسالتها في إنتاج ملابسها بالكامل في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025. وستحتفل بمجموعة الربيع/الصيف الخاصة بها لتعدد استخدامات الألياف الطبيعية والإمكانيات الإبداعية التي تتيحها.

وستعرض مجوهرات آر إم من ريم المشوق قطعاً رائعة مصنوعة من أجود الخامات، بما في ذلك الذهب والألماس والأحجار الكريمة، في حين جمعت العلامة التجارية السعودية الفاخرة لملابس النوم، لابغسيوز، بين الراحة والأناقة في مجموعة جديدة من ” أرواب” الكيمونو المرحة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: “يعد وايت ميلانو أحد أهم الأحداث في رزونامة الأزياء للعلامات التجارية الناشئة التي تتطلع إلى تعزيز نموها. ومع تزايد اهتمام المستهلكين والمستثمرين بالأزياء السعودية على مستوى العالم، فإن مصممينا متشوقون للتواصل مع المشترين لاكتشاف الفرص الجديدة الأكثر إثارة لتحقيق هذا الهدف”.

وسيقام برنامج 100 براند سعودي في باديليوني فيسكونتي ضمن معرض وايت ميلانو نصف السنوي ، وهي مساحة جديدة متعددة الأغراض تبلغ مساحتها 1000 متر مربع تقع في قلب مسرح ألا سكالا.

تعد وايت ميلانو من أهم الاحداث السنوية والتي انطلقت في بادئ 2002 وتستعرض كل عام حوالي 1000 مجموعة وترحب بأكثر من 20000 زائر من جميع أنحاء العالم لكل إصدار.