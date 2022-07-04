ميكا، أول قانون دولي لتنظيم العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي الخميس على قانون لتنظيم التعامل مع العملات المشفرة (وهو باسم مايكا Markets in Crypto-Assets (MiCA)) لتجنب فوضى “الغرب المتوحش”. ويتوجب على شركات العملات المشفرة التي تود إصدار وبيع الرموز الرقمية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على ترخيص من جهة تنظيم وطنية. كما سيسمح الترخيص للمشغلين بخدمة الاتحاد الاوربي بما فيه من 27 دولة بأكملها من قاعدة واحدة، وسيكونون مسؤولين عن فقدان الأصول المشفرة من محافظ المستهلكين الرقمية، وفقاً لرويترز.

وجرى استكمال الإجراءات النهائية التي تهدف إلى القضاء على غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة.

تأتي القواعد الجديدة في وقت مضطرب بالنسبة للأصول الرقمية ، حيث تواجه عملة البيتكوين أسوأ أداء لها منذ أكثر من عقد.

تمت صياغة القانون ، المعروف باسم ميكا – MiCA ، للتشديد على الضالعين في سوق العملات المشفرة ، بما في ذلك عمليات التبادل والجهات المصدرة لما يسمى العملات المستقرة ، الرموز المميزة التي من المفترض أن تكون مرتبطة بالأصول الحالية مثل الدولار الأمريكي.

بموجب القواعد الجديدة ، ستكون العملات المستقرة مثل التيثر و USDC من سيركل مطلوبة للاحتفاظ باحتياطيات وفيرة لتلبية طلبات الاسترداد في حالة السحوبات الجماعية. أما العملات المستقرة التي أصبحت أعدادها كبيرة جدًا تواجه أيضًا اقتصار المعاملات على 200 مليون يورو يوميًا.

ستُمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ، ESMA ، صلاحيات للتدخل لحظر أو تقييد منصات التشفير إذا كان يُنظر إليها على أنها لا تحمي المستثمرين بشكل صحيح ، أو تهدد سلامة السوق أو الاستقرار المالي.

قال ستيفان بيرغر: “اليوم ، وضعنا النظام لضبط بيئة منفلتة لأصول التشفير ووضعنا قواعد واضحة لسوق منسق يوفر اليقين القانوني لمصدري الأصول المشفرة ، ويضمن حقوقًا متساوية لمقدمي الخدمات ويضمن معايير عالية للمستهلكين والمستثمرين” ، بحسب برغر المشرع الذي قاد المفاوضات نيابة عن البرلمان الأوروبي.

ستعالج قواعد ميكا MiCA أيضًا المخاوف البيئية المحيطة بالعملات المشفرة ، حيث تُجبر الشركات على الكشف عن استهلاكها للطاقة بالإضافة إلى تأثير الأصول الرقمية على البيئة.

كان الاقتراح السابق قد ألغى تعدين العملة المشفرة ، وهي العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة لصك وحدات جديدة من البيتكوين وغيرها من الرموز المميزة، لكن المشرعين رفضوا ذلك في مارس آذار.

لن تؤثر القواعد على الرموز المميزة بدون جهة اصدار محددة مثل البيتكوين ، ومع ذلك ستحتاج منصات التداول إلى تحذير المستهلكين من مخاطر الخسائر المرتبطة بتداول الرموز الرقمية.

تم استبعاد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ، التي تمثل الملكية في الممتلكات الرقمية مثل الفن ، من العروض. تم تكليف مفوضية الاتحاد الأوروبي بمهمة تحديد ما إذا كانت NFTs تتطلب نظامًا خاصًا بها في غضون 18 شهرًا.

بشكل منفصل ، وافق المنظمون أيضًا على تدابير يوم الأربعاء من شأنها أن تقلل من إخفاء الهوية عندما يتعلق الأمر بمعاملات تشفير معينة. وتشعر السلطات بقلق عميق بشأن استغلال الأصول المشفرة لغسل المكاسب غير المشروعة والتهرب من العقوبات – خاصة بعد الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

يجب أن يتم الإفصاح عن عمليات التحويل بين البورصات وما يسمى بـ “المحافظ غير المستضافة” التي يملكها الأفراد إذا تجاوز المبلغ عتبة 1000 يورو ، وهي مشكلة مثيرة للجدل للضالعين بعملات التشفير الذين يتداولون العملات الرقمية غالبًا لأسباب تتعلق بالخصوصية.