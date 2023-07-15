بالفيديو.. ميسي ينجو من الموت ويوقع رسمياً مع إنتر ميامي

أصبح النجم الأرجنتيني وبطل العالم ليونيل ميسي لاعبا لنادي إنتر ميامي الأميركي بشكل رسمي، بعد أن وقع عقدا مع الفريق، يربطه معه حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد السبت.

وقال ميسي “أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد”.

ووصل ابن الـ36 عاما الى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً.

وكان “ليو” قد نجا من حادث سير مروع قبل ساعات بعد تجاوز سيارته للإشارة الحمراء.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن ميسي نجا من حادث خطير في الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة فإن سيارة لاعب إنتر ميامي تجاوزت الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق، حيث لم يلتفت لأنها حمراء.

En Argentina nació, y acá lo podrán ver ?? pic.twitter.com/cttcLKzepc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023

وأشارت “ميرور” إلى أن “البرغوث” كان برفقة شرطة “فورت لودرديل”، أمس الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزة الإشارة الحمراء.

وأضافت أنه ولحسن حظ ميسي، فقد انتبه السائقون إلى مركبته، الأمر الذي حال من دون تعرضه لحادث، مبينة أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلّا أن المؤكد أنه كان من بين الركاب.

? | Messi went through a red light. ?Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



pic.twitter.com/mT8daiYK2g — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) July 14, 2023