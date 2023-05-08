ميسي يوافق على عرض الهلال (تقرير)

أكد تقرير صحفي إسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وافق على الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية فور انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه الباريسي مع انتهاء الموسم الحالي في حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير، فإن ميسي، وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.

وأضاف: “سيقبل سيرجيو بوسكيتس أيضا عرضاً لمدة موسمين مع الهلال، كما أن جوردي ألبا سينضم لهما إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة”.

?Tras el perdón de Messi al PSG… perdón del PSG a Messi



??Le levantan el castigo y Leo vuelve a entrenar.



?? Se marchará al Al-Hilal la próxima temporada tal y como hemos avanzado en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/TEQuL4XmsM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023

يذكر أن بوسكيتس، حصل على مهلة من إدارة برشلونة لحسم قراره النهائي؛ حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وتوجد محاولات لإقناعه بالبقاء.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الأزمات بين ميسي وباريس سان جيرمان جراء زيارة قام بها للملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن مسبق، ما أدى إلى إيقافه لمدة أسبوعين وخصم راتبه عن الفترة نفسها.

وأعرب ميسي عن اعتذاره لناديه ولزملائه في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية على خاصية “ستوري” عبر حسابه في “انستغرام“ قال فيه: “كنت صدقا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية التي يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به “قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته في وقت سابق. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي”.

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organised and I couldn't cancel it. I apologise to my teammates." https://t.co/TP24B5zTCj — Leo Messi (@imessi) May 5, 2023

وقد سجل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد مشوار زاخر مع نادي برشلونة الإسباني.

وعبّرت مجموعات من جماهير النادي الباريسي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والإدارة الأربعاء، أمام مقر باريس سان جيرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب حاليا.

هذا وكان النادي المملوك قطريا قد عزز الحماية أمام مقر التدريب في “كان دي لوج” ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي أمثال ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراري، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس من مصادر مطلعة على هذه الإجراءات.

وكان المشجعون يهتفون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان “سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)” و”استقالة الإدارة” و”باريس هو نحن”.