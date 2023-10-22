ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بـ 11 هدفاً ولقباً تاريخياً

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنجاز جديد مع فريقه “إنتر ميامي”، بعدما فاز معه في موسمه الأول بأول لقب في تاريخ النادي الأمريكي.

وسجل ميسي، 11 هدفا، منهم هدفين من ركلتي جزاء، حسب موقعه الرسمي، كما صنع 5 أهداف لزملائه بالفريق، من تمريرات حاسمة، في 14 مباراة، خاضها مع فريقه “إنتر ميامي”، في جميع المنافسات.

ميسي وأول لقب لـ “إنتر ميامي”

وكانت بدايات ميسي، مبشرة مع فريق “إنتر ميامي”، حيث قاد الفريق للتتويج بكأس الدوريات، ليكون أول لقب له في تاريخه، وذلك بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف في 7 مباريات بالبطولة.

وحرمته الإصابة من المشاركة مع فريقه في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، التي خسرها أمام فريق “هيوستن دينامو”.

أرقام سلبية

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA – OCTOBER 21: Lionel Messi #10 of Inter Miami controls the ball during the first half in the game against Charlotte FC at Bank of America Stadium on October 21, 2023 in Charlotte, North Carolina. Matt Kelley/Getty Images/AFP (Photo by Matt Kelley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ورغم أن ميسي، لعب أساسيا في مباراة فريقه الأمريكي الأخيرة الرسمية، أمام نادي شارلوت، السبت، إلا أن فريقه خسر المباراة بنتيجة 0-1.

ورحلة البرغوث الأرجنتيني، مع “إنتر ميامي” في موسمه الأول ، لم تخل من الأرقام السلبية، حيث فشل في تسجيل أهداف بالدوري الأمريكي، طوال 5 مباريات متتالية، كان أخرها، السبت، في أخرى مباراة رسمية لفريقه مع نادي شارلوت، التي انتهت بخسارة فريقه، 0-1.

ترتيب “إنتر ميامي” في الدوري الأمريكي

وبهذه النتيجة، حل “إنتر ميامي”، في المركز قبل الأخير بالدوري الأمريكي ب 34 نقطة بالقسم الشرقي، بعدما حصد 3 نقاط فقط في آخر 6 مباريات.

وكان “إنتر ميامي” قبل وصول الأرجنتيني، يقبع في المركز الأخير بالدوري الأمريكي.

وبانتهاء مباريات الدوري الأمريكي، هذا الموسم، سجل ميسي، هدفا واحدا، في 6 مواجهات خاضها مع “إنتر ميامي”.

ويحظى فريق إنتر ميامي، براحة أسبوع، قبل جولته الاستعراضية، التي يقوم بها في الصين.