فادي طنّوس by فادي طنّوس

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شاهد كيف أنقذ ميسي الأرجنتين بهدف رائع

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميسي

أنقد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده من السقوط في فح التعادل في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2026، بتسجيله هدف الفوز على حساب الاكوادور 1-0 في بوينوس أيريس.

وسجّل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة.

وقال ميسي بعد المباراة “أظهرت الإكوادور أنها تملك لاعبين جيدين للغاية، وأنهم أقوياء بدنيًا وأنهم واضحون بشأن ما يفعلونه”.

وأضاف “نعلم أنه في كل مباراة علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لكننا أظهرنا… أن هذه المجموعة لن تهدأ بعد ما حققته، وهو أمر تاريخي وغير عادي”.

وتابع ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات “علينا أن ندرك أننا استمتعنا بكل شيء كثيرًا، لكن ما فعلناه انتهى. علينا أن نتطلّع إلى الأمام”.

وفيما لم يؤكد قط ميسي استمراره مع المنتخب الوطني حتى مونديال 2026، الا أنه أثبت مرة اخرى أنه الروح النابض لفريقه من خلال هدفه الحاسم الذي منح النقاط الثلاث لفريق المدرب لويس سكالوني.

وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة الاسباني الاوروغوياني لويس سواريس كأفضل هدافي تصفيات أميركا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا.

من جهة أخرى، تغلبت كولومبيا على ضيفتها فنزويلا 1-0، لتستهل سعيها للعودة الى كأس العالم بنجاح بعد غيابها عن مونديال قطر.

وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب فيردر بريمن الالماني رافايل سانتوس بوريه من كرة رأسية (46).

فيما تعادلت البيرو مع مضيفتها الباراغواي بدون أهداف.

وتقام اليوم الجمعة مباراتان، حيث تلعب الأوروغواي مع تشيلي في مونتيفيديو، بينما تستهل البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات مشوارها باستضافة بوليفيا في بيليم.

وتدخل البرازيل التصفيات في حالة من الترقب، مع مدرب جديد هو فرناندو دينيز الذي تولى المسؤولية خلفا لسلفه تيتي في أعقاب خروج السيليساو من ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا العام الماضي.

وشهدت استعدادات البرازيل للتصفيات استبعاد جناح مانشستر يونايتد الانكليزي أنتوني بعد الكشف عن اعتداء على صديقته السابقة. وتم استبدال أنتوني الذي نفى هذه المزاعم، بمهاجم أرسنال غابريال جيزوس.

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