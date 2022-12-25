ميسي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولا نية للعودة لبرشلونة

قبل ستة أشهر من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والمقرر أن ينتهي في يونيو/حزيران 2023، توصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الحائز على بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر إلى اتفاق مبدئي لتجديد عقده مع الفريق.

وتأتي هذه الأنباء لتغلق الباب أمام التكهنات حول إمكانية عودة البرغوث إلى برشلونة الإسباني مجددا، بعدما ألمح رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا مطلع الأسبوع بأنه يرغب في عودة ميسي إلى الفريق الإسباني مجددا.

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العقد الجديد مع باريس سان جيرمان

جاء الاتفاق بعد أربعة أشهر من المحادثات بين مدير كرة القدم في باريس سان جيرمان ، لويس كامبوس ، و خورخي والد ميسي .

، ، و والد . تبع ذلك اجتماع مهم في الدوحة مع رئيس النادي ناصر الخليفي .

مع رئيس النادي . في حال إتمام الاتفاق مع الفريق الفرنسي، فسيوقّع ميسي عقدا لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر.

هل عرض برشلونة على ميسي العودة؟

قال غيليم بالاغ، الخبير في كرة القدم الأوروبية إن برشلونة لم يفاتح ميسي أو والده في أمر العودة، ولم يتم عرض أي شيء على ميسي.

وأضاف أن ميسي سعيد بكل شيء مع “بي إس جي“، وعقب عودته من عطلته سيتم تنفيذ الاتفاق.

أرقام تاريخية لميسي

عقب مغادرته برشلونة، وقّع ميسي عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان في عام 2021 في صفقة انتقال حر، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.

خاض 53 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 23 هدفا في جميع المسابقات.

فاز الأرجنتيني بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا.

فاز بكوبا أمريكا مرة واحدة.

حصد الدوري الإسباني مع برشلونة 10 مرات.

فاز بالدوري الفرنسي مرة واحدة مع باريس سان جيرمان.

سجل 672 هدفا في 778 مباراة مع برشلونة.

فاز بالكرة الذهبية 7 مرات في تاريخه

اختير ميسي أفضل لاعب البطولة في كأس العالم، بعد حصد الأرجنتين للقبها الثالث في تاريخها.