رسمياً.. ميسي يعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه قرر الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي، خلال حوار حصري مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقد اتخذت القرار بالانتقال إلى إنتر ميامي، مازلت لم أكمل انتقالي بنسبة 100%، لكن سأواصل مسيرتي هناك”.



Lionel Messi exclusive interview: I have taken the decision to go to Inter Miami https://t.co/jhUgfQhSNi — SPORT English (@Sport_EN) June 7, 2023

وعن مرافقة بوسكيتس وألبا له في إنتر ميامي، أجاب: “تردد ذلك كما قالوا إنهما سيتواجدان معي في السعودية، لكنهما يبحثان مستقبلهما، ولم نتفق أبدًا على الذهاب إلى أي ناد معًا، واتخذت قراري بنفسي ولا أعرف ماذا سيفعلان”.

ميسي فضّل الدوري الأميركي

وتابع: “لقد تلقيت عرضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أناقشه، لأن فكرتي الوحيدة في اللعب في أوروبا كانت لبرشلونة، وبعد أن أصبحت العودة صعبة، فقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأميركي”.





وأتم: “أريد أن أعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، والاستمتاع أكثر يوما بعد يوم، بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد وهدوء أكبر”.

Exclusive: Lionel Messi explains why he is not returning to Barcelona https://t.co/PpFEj65nMH — SPORT English (@Sport_EN) June 7, 2023

وكانت التقارير تتحدث في الأيام الماضية عن اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالحصول على ميسي، بجانب محاولات برشلونة لاستعادة البرغوث.

لكن ميسي باغت الجميع وقرر اللعب لصالح الفريق، المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن إنتر ميامي، سيمنح “ليو”، عقدا لمدة 4 مواسم، أما الهلال فتقدم بعرض للبرغوث لمدة موسمين فقط.