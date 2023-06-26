شاهد ميسي يعترف عبر بي ان سبورتس: أشعر بخيبة أمل (فيديو)

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأميركي عن الصعوبات التي واجهها خلال الموسمين الماضيين في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، وعن شعوره بخيبة أمل كبيرة جراء عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتطرق ميسي المتوج بمونديال قطر 2022 والذي احتفل بعيد ميلاده الـ36 السبت الماضي -في مقابلة بثتها قناة “بي إن سبورتس“- إلى مغامرته مع نادي العاصمة الباريسي الذي انضم إليه في صيف عام 2021 بعد رحيله المفاجئ عن برشلونة الإسباني حيث أمضى 17 موسما.

وقال ميسي “جئت إلى باريس لأنني أحببت النادي، كان لديّ أصدقاء في الفريق.. بدا من الأسهل عليّ التكيّف بخلاف أي مكان آخر كان من الممكن أن أذهب إليه”.

وأضاف “في الواقع كان التكيّف صعبا للغاية أكثر بكثير مما كنت أتوقع” بسبب “طريقة جديدة للعب وزملاء جدد ومدينة جديدة”.

وأردف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، “وصلت متأخرا، لم أشارك في فترة الاستعدادات التي تسبق الموسم”، كما أن “البدايات كانت صعبة عليّ وعلى عائلتي”.

في موسمه الأول، سجل ميسي 11 هدفا فقط في 34 مباراة، كما أصيب بفيروس كورونا خلال وجوده في الأرجنتين أثناء العطلة الشتوية، مما أجبره على التوقف “بشكل تام تقريبا لمدة شهر”.

ونجح ميسي في الارتقاء بمستواه في بداية الموسم التالي حتّى التتويج المنتظر في مونديال قطر مع منتخب بلاده في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أفضل لاعب كرة قدم في العالم سيكون ميسي أو بنزيما أو مبابي

وعن تلك الفترة، قال “استغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لكي أعود إلى مستواي السابق. هذا ليس عذرا لكن لعب كأس العالم دورا كبيرا. عاد البعض في وقت متأخر، وأصيب البعض، مثل (البرازيلي) نيمار”، و”أعتقد بشكل عام أن المستوى في الدوري أو دوري الأبطال تأثر بكأس العالم”.

وتعاقد سان جرمان مع ميسي بصفقة ضخمة للفوز بالمسابقة القارية الأعرق بعدما توج النادي الفرنسي بجميع الألقاب المحلية، غير أن الإخفاقات لاحقت الأرجنتيني ورفاقه، إذ خرج سان جرمان من دور ثمن النهائي أمام ريال مدريد الإسباني عام 2022، وثم ضد بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وكرد على هذا الإخفاق، بات ميسي الذي أنهى مغامرته الفرنسية مع 32 هدفا في 75 مباراة في مختلف المسابقات، ضحية صفارات استهجان بعض جماهير ملعب “حد”، وعما حصل قال “في البداية كان الأمر رائعا، تلقيت الكثير من التشجيع.. ولكن بعد ذلك عاملتني بعض جماهير النادي الباريسي بشكل مختلف. عاملني الغالبية بشكل جيد، ولكن انقطعت العلاقة مع جزء من الجمهور”.

وختم “لقد كنت محظوظا بالفوز بكل شيء، وهذا ما سيبقى في نهاية مسيرتي”.