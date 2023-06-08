ميسي يضيف ملايين المتابعين لحساب إنتر ميامي على إنستغرام

بدأت اثار انتقال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالظهور سريعا، وبعد أقل من 12 ساعة من إعلانه حسم قراره والانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي فور انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية الشهر الجاري.

فقد شهدت حسابات النادي الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي طفرة غير مسبوقة منذ اللحظة الأولى لقول ميسي أنه اختار إنتر ميامي، حيث شهدت الدقائق العشر الأولى زيادة مليون متابع على حساب النادي على “إنستغرام”، ومع كتابة هذه الكلمات بلغ 4.6 مليون أي كسب النادي 3.5 مليون متابع جديد بعدما كان عدد متابعيه يتجاوز 174 ألفا بقليل صبيحة الاعلان عن الصفقة الكبرى.

وتوقع موقع “resultsports” المتخصص بالإحصائيات على مواقع التواصل الاجتماعي أن يصل عدد متابعي الفريق الأميركي إلى أكثر من 7.5 في الساعات المقبلة مع تقديم ليو وبدء مشاركته في التدريبات مع زملائه.

لماذا اختار ميسي إنتر ميامي؟

وكان ميسي قد أعلن أنه قرر الانتقال إلى إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر.

12 hours later it’s 4.4 million…



Once #Messi is in Miami, presented and training with teammates, our predictions calculated 7.5 million follower on #instagram pic.twitter.com/NBIPUkik4g — RESULT Sports (@resultsports) June 8, 2023

وقال ميسي، خلال حوار حصري مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقد اتخذت القرار بالانتقال إلى إنتر ميامي، مازلت لم أكمل انتقالي بنسبة 100%، لكن سأواصل مسيرتي هناك”.

وعن مرافقة بوسكيتس وألبا له في إنتر ميامي، أجاب: “تردد ذلك كما قالوا إنهما سيتواجدان معي في السعودية، لكنهما يبحثان مستقبلهما، ولم نتفق أبدًا على الذهاب إلى أي ناد معًا، واتخذت قراري بنفسي ولا أعرف ماذا سيفعلان”.

وتابع: “لقد تلقيت عرضا من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أناقشه، لأن فكرتي الوحيدة في اللعب في أوروبا كانت لبرشلونة، وبعد أن أصبحت العودة صعبة، فقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأميركي”.

وأتم: “أريد أن أعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، والاستمتاع أكثر يوما بعد يوم، بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز، والقيام بالأشياء بشكل جيد وهدوء أكبر”.

ونشر إنتر ميامي فيديو على إنستغرام رحب به ببطل العالم، حصل حتى اللحظة على 2.4 مليون اعجاب وعلق عليه أكثر من 108 آلاف شخص.

وكانت التقارير تتحدث في الأيام الماضية عن اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالحصول على ميسي، بجانب محاولات برشلونة لاستعادة البرغوث.

لكن ميسي باغت الجميع وقرر اللعب لصالح الفريق، المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن إنتر ميامي، سيمنح “ليو”، عقدا لمدة 4 مواسم، أما الهلال فتقدم بعرض للبرغوث لمدة موسمين فقط.