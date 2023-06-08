ميسي يرفع تذاكر انتر ميامي لـ400 دولار

ارتفعت أسعار تذاكر حضور مباريات فريق “إنتر ميامي” خارج ملعبه منذ إعلان ليونيل ميسي عن عزمه الانضمام لفريق دوري النخبة الأميركي لكرة القدم. حيث كان سعر البطاقة 40 دولاراً فقط ولكن بعد اعلان ميسي قدومه تجاوز سعرها ال400 دولار.

تجاوز سعر أرخص تذاكر مشاهدة “إنتر ميامي” وهو يلعب ضد فريق “لوس أنجلوس كلوب” في سبتمبر المقبل 450 دولاراً على موقع منصة إعادة البيع “سيت غيك” (SeatGeek). تبلغ أسعار مباريات فريق “لوس أنجلوس” الأخرى أقل من 40 دولاراً.

وصل سعر تذاكر مباراة الفريق ضد نظيره “نيويورك ريد بولز” المقررة أغسطس المقبل 355 دولاراً، بالمقارنة مع أقل من 20 دولاراً لمباريات نيويورك الأخرى.

اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم، أعلن أمس الأربعاء إنه سينضم لفريق دوري النخبة الأميركي لكرة القدم ما يوقف آمال استقبال السعودية نجم آخر للعبة كرة قدم.

وأفادت صحيفة “أتليتيك” أن ميسي معروض عليه اتفاقيات لتقاسم الأرباح مع شركتي “أديداس” و”أبل”، وقد يظفر بحصة ملكية في نادي “إنتر ميامي”.