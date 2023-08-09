اسم ميسي يرفع أسعار تذاكر المباريات 4 أضعاف

تضاعفت قيمة تذاكر مباريات نادي إنتر ميامي بشكل كبير منذ انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه قبل أسابيع، إذ استغل النادي مباراة قمة ربع نهائي كأس أميركا ضد منافسه شارلوت ليبحث عن أرباح مالية إضافية.

ووفقاً لما نشره موقع راديو “أر أم سي سبورت” الفرنسي، الثلاثاء، تضاعفت قيمة تذاكر المباراة المرتقبة لميسي وناديه أربعة أضعف.

ويبلغ سعر أرخص التذاكر ثمناً 203 دولارات، وهذا وفقا لما انتشر على مواقع إعادة بيع التذاكر أو من الذين يحاولون الاستثمار عبر بيع تذاكرهم.

ولم يسبق أن بيعت تذاكر مباريات نادي إنتر ميامي بهذه القيمة في تاريخه، لكن توافد النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وزميلاه السابقان في نادي برشلونة سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا صنع الفارق ودفع الجماهير للحضور على المدرجات.

ويبدو تأثير ميسي واضحاً على جماهير إنتر ميامي التي أمست فئة كبيرة منها تغادر المدرجات مباشرة بعد تغيير “البولغا”، تماماً مثلما حدث في مواجهة إنتر ميامي وأتلانتا في نفس المسابقة قبل أيام.

ومن المرتقب أن يتواصل جنون ارتفاع قيمة التذاكر في المباريات المقبلة، وهذا مع التزايد في الحضور الذي يشهده ملعب “درايف بينك” ووجود نجوم كرة السلة وشخصيات شهيرة مثل الأسطورة ليبرون جايمس، كذلك لقيمة منافسة الكأس وصيغة خروج المغلوب فيها.