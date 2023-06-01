عاجل.. ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان

أكد كريستوف غالتييه مدرب فريق باريس سان جيرمان أن مباراة السبت ضد كليرمون ستكون المباراة النهائية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص النادي الفرنسي.

وقال غالتييه (56 عاما) خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالمباراة “كان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم… ستكون مباراة ليو الأخيرة في بارك دي برانس ضد كليرمون”.

وتابع: “يجب أن يتم توديعه بأفضل طريقة ممكنة، لقد كان ميسي خلال هذا العام عنصراً هاماً وموجوداً باستمرار، الملاحظات أو الانتقادات التي أثيرت بحقه لا أجدها مبررة على الإطلاق”.

واختتم المدرب تصريحاته قائلًا: “عندما يكون لديك موسم مع بطولة كبرى مثل كأس العالم في منتصفه، وينتهي بك الأمر بتسجيل 21 هدفاً وتقديم 20 تمريرة حاسمة، فهذا يعني أنه قدم خدمة للفريق، لقد كان شرفاً كبيراً أن أرافقه طوال الموسم “.