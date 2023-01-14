سامر باطر by سامر باطر

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ميسي يتلقى عرضا ثانيا من نادي الاتحاد السعودي

سامر باطر by سامر باطر

أشارت صحيفة ماركا أن عرضا ثانيا من ناد سعودي تلقاه النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي.

وذكر التقرير أن الحديث عن مبالغ تفوق قيمة العقد الذي أبرمه النجم كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي.

وأصبح الناديان الهلال (الرياض) والاتحاد (جدة)، مستعدان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني بحوالي 379 مليون دولار في الموسم. هما الفريقان اللذان طلبا الدعم من الحكومة لتقديم العرض. يأتي ذلك

بالرغم من أن كلا الناديين يخضعان لعقوبات من قبل الفيفا ولا يمكنهما التوقيع حتى الصيف المقبل بسبب مخالفات.

ومن المفارقات أن نادي الهلال كان أول فريق يتفاوض مع كريستيانو رونالدو ، لكن العقوبة حالت دون المضي قدمًا في التوقيع المحتمل وظل في مانشستر يونايتد حتى نوفمبر.

وتسعى الأندية السعودية لتعزيز صفوفها هذا الموسم بنجوم دوليين، ومن الأسماء الأخرى التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة هناك لاعبين مثل لوكا مودريتش وسيرجيو راموس وأنخيل دي ماريا وإيسكو وحتى سيرجيو بوسكيتس ، بالإضافة إلى لويس إنريكي الذي من المتوقع أن يتم تعيينه كمدرب لنادي سعودي. كما تردد في الآونة الأخيرة حديث عن توقيع مسعود أوزيل عقدا في ناد في المملكة العربية السعودية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...