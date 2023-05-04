ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ميسي يتفاوض مع نادي الهلال السعودي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشفت صحيفة (عكاظ)  عن اجتماع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع مفوض نادي الهلال في العاصمة السعودية الرياض، على خلفية زيارة البرغوث الأرجنتيني للرياض إثر حضوره للمملكة بدعوة من وزارة السياحة، وكشف المصدر عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد أزرق العاصمة مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخراً.

وأضاف: ربما يتم الإعلان عن التعاقد رسمياً مع ميسي في بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة.

وختم المصدر حديثه بقوله إن الأمور تسير بشكلٍ جيد، والأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب مع برشلونة الإسباني.

وهو ما استبعد حدوثه وهذا ما سوف يعزز حضور الأسطورة الأرجنتيني إلى الرياض، في حال رفضت رابطة الليغا الإسبانية طلب نادي برشلونة بشكلٍ رسمي.

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