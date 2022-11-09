سامر باطر by سامر باطر

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ميسي يتصدر وهذا ترتيب صلاح.. قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم

سامر باطر by سامر باطر

كما تربع على عرش الساحرة المستديرة وبات مصدر إلهام لكل محب لكرة القدم، تربع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على قائمة الرياضيين الخمسين الأعلى أجراً في العالم.
خمسون رياضياً حول العالم من رياضات مختلفة هم الأعلى أجراً بقيمة بلغت 2.97 مليار دولار في السنة وهو رقم قياسي بحسب مجلة فوربس التي اعتمدت على منهجية في جمع المعلومات حول هذه الأجور في الفترة ما بين 1 مايو أيار 2021 حتى الأول من الشهر ذاته 2022.


صلاح العربي الوحيد في القائمة

ميسي وإن ابتعد عن التتويج بلقب دوري الأبطال مع ناديه الجديد ما يزال هو الأعلى أجراً في العالم بـ130 مليون دولار، فيما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثالث والثلاثين في القائمة بأجر وصل إلى 45 مليون دولار وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة.

أبرز الرياضيين وترتيبهم بقائمة الخمسين الأعلى أجراً وأجورهم سنوياً بالمليون دولار:

  • ليونيل ميسي       كرة القدم         130
  • ليبرون جيمس          كرة السلة 121.2
  • كريستيانو رونالدو    كرة القدم     115
  • نيمار        كرة القدم                  95
  • ستيفن كاري     كرة السلة            92.8
  • روجر فيدرر          التنس            90.7
  •  كانيلو ألفاريز      ملاكم           90
  • تايجر وود الجولف            68


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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...