ميسي يتصدر وهذا ترتيب صلاح.. قائمة أعلى اللاعبين أجراً في العالم

كما تربع على عرش الساحرة المستديرة وبات مصدر إلهام لكل محب لكرة القدم، تربع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على قائمة الرياضيين الخمسين الأعلى أجراً في العالم.

خمسون رياضياً حول العالم من رياضات مختلفة هم الأعلى أجراً بقيمة بلغت 2.97 مليار دولار في السنة وهو رقم قياسي بحسب مجلة فوربس التي اعتمدت على منهجية في جمع المعلومات حول هذه الأجور في الفترة ما بين 1 مايو أيار 2021 حتى الأول من الشهر ذاته 2022.





صلاح العربي الوحيد في القائمة

ميسي وإن ابتعد عن التتويج بلقب دوري الأبطال مع ناديه الجديد ما يزال هو الأعلى أجراً في العالم بـ130 مليون دولار، فيما جاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثالث والثلاثين في القائمة بأجر وصل إلى 45 مليون دولار وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة.

أبرز الرياضيين وترتيبهم بقائمة الخمسين الأعلى أجراً وأجورهم سنوياً بالمليون دولار:

ليونيل ميسي كرة القدم 130

ليبرون جيمس كرة السلة 121.2

كريستيانو رونالدو كرة القدم 115

نيمار كرة القدم 95

ستيفن كاري كرة السلة 92.8

روجر فيدرر التنس 90.7

كانيلو ألفاريز ملاكم 90

تايجر وود الجولف 68



