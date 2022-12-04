ميسي يتخطى مارداونا ويقترب من باتيستوتا

لم تكن مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الأسترالي مجرد مباراة في دور الستة عشر في كأس العالم، بل كانت بالنسبة للساحر الأرجنتيني وعشاقه موعدا مع أرقام قياسية جديدة.

لم يفز ميسي بكأس العالم من قبل، وربما تكون هذه البطولة فرصته الأخيرة لتحقيق هذا الإنجاز، لذا فإنه كان يعتبر مباراة أستراليا عنق الزجاجة وبوابته نحو الوصول للنهائي والفوز بالكأس الذهبية.

مواجهة أستراليا كانت المباراة رقم 1000 في مسيرة ميسي الاحترافية، وشهدت أرقاما جديدة في سجل ميسي الاحترافي.

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تحطيم الأرقام السابقة

سجل ميسي الهدف التاسع له في بطولات كأس العالم ليتخطى الرقم المسجل باسم مارادونا

سجل ميسي لأول مرة في مباريات الأدوار الإقصائية.

يقترب ميسي من معادلة رقم الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين “جابرييل باتيستوتا“، في كأس العالم، والذي يمتلك 10 أهداف.

مسيرة ميسي الاحترافية

البداية في 16 أكتوبر 2004 عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وشارك كبديل في مباراة برشلونة أمام إسبانيول بالدوري الإسباني.

لعب مع برشلونة 778 مباراة كان آخرها أمام أوساسونا في 16 مايو 2021.

سجل لبرشلونة 672 هدفا وصنع 268 هدفا في مختلف المسابقات.

أحرز 35 لقبا في مختلف البطولات مع برشلونة.

انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021 .

لعب مع سان جيرمان 53 مباراة؛ سجل خلالها 23 هدفا وصنع 27 وفاز مع الفريق بلقبين.

انضم للمنتخب الأرجنتيني في 17 أغسطس 2005.

لعب 167 مباراة دولية سجل خلالها 93 هدفا.

شارك ميسي في أربع بطولات عالم سابقة، وهذه هي المشاركة الخامسة على التوالي.

صنع ميسي 63 فرصة لزملائه في بطولات كأس العالم منذ مشاركته الأولى في البطولة عام 2006، وهو أكثر من أي لاعب آخر في الفريق من حيث صناعة الفرص.