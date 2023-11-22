اندلعت عمليات شغب قبيل بدء المباراة القمة بين البرازيل والأرجنتين، واضطر النجم ليونيل ميسي للطلب من منتخب بلاده بطل العالم 2022 الانسحاب من المباراة، ومع انطلاق اللقاء بعد تأخيره وقتا طويلا أحرز نيكولاس أوتاميندي هدفا برأسه في الدقيقة 64 ليقود الأرجنتين للفوز على البرازيل 1-0 في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 مساء الثلاثاء على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

منيت البرازيل بأول هزيمة على الإطلاق على أرضها في مباراة بتصفيات كأس العالم فيما ينظر إلى أنها المباراة الأخيرة لميسي على الملعب البرازيلي التاريخي، وعلى الرغم من العنف في المدرجات التي تسببت في تأخير المباراة. وقال ميسي بعد المباراة: “كنا بحاجة إلى هذا الفوز بعد الهزيمة أمام الأوروغواي”. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، على غرار مباراة نهائي كوبا أمريكا. لقد ضغطوا كثيرًا، وكان من الصعب علينا أن نحافظ على العنفوان ذاته لفتران طويلة.

دخل ميسي المباراة بصفته القائد التاريخي برصيد 31 هدفًا، لكن دون أي هدف في مرمى البرازيل. ولم يتمكن من تغيير هذا الفارق في الدقيقة 77، وخرج من المباراة كبديل.

وكان ميسي في البداية قد قرر سحب لاعبي منتخب الأرجنتين إلى خارج ملعب ماراكانا ممتنعا عن المشاركة في مباراة الفريق أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026.

ووقعت أحداث شغب في مدرجات جمهور الأرجنتين مع اشتباكات مع الأمن البرازيلي. وعبثا حاول لاعبو الأرجنتين والبرازيل وضع حد للعنف، وتسوية الاوضاع قبل موعد بدء المباراة، ومع تصاعد الاشتباكات دون مؤشرات على تراجعها اضطر ليونيل ميسي لسحب لاعبي الأرجنتين إلى خارج الملعب.

Impresionante la imagen de Messi pidiendo a sus compañeros de Argentina que se vayan al vestuario, que así no van a jugar…



¡¡Todo parado en Maracaná!! pic.twitter.com/FKlAa8Cghg #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023