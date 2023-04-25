تقرير.. ميسي ونيمار خارج حسابات باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر ببيع نجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفي بعد انتهاء الموسم الحالي، وعدم التجديد لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في نفس الفترة.

وقالت الصحيفة إن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي لديه مخطط يهدف للتعاقد مع لاعبين شبان يمكنه البناء عليه في المستقبل.

وذكرت “ميرور” في تقريرها أن النادي لم يعد يعطي الأولوية لصفقة جديدة مع ميسي الذي تثار حوله أنباء عن عودة محتملة إلى ناديه السابق برشلونة، لكن ذلك يبدو صعباً في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن نيمار يُفكر في الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز ويُعتبر كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد من أبرز الذين يُنافسون على التعاقد معه.

وخاض هداف منتخب البرازيل مع باريس سان جيرمان حتى الآن 173 مباراة وسجل فيها 118 هدفاً، وفي موسم 2022-2023، الحالي، خاض 29 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 18 هدفاً فقط، الأمر الذي جعله محل انتقادات بسبب تراجع مستواه الفني كثيراً، بالإضافة لغيابه عن عدة مباريات بسبب كثرة الإصابات.

وأكدت “ميرور” أن الثابت الوحيد في هيكلية فريق العاصمة الفرنسية هو نجم “الديوك” كيليان مبابي الذي تم تجديد عقده لمدة عامين بالإضافة إلى خيار التمديد لمدة عام إضافي.