ميسي وبوسكيتس ينتظران رفيقهما في إنتر ميامي

كشفت صحيفة “ميامي هيرالد” الأميركية، أن نادي إنتر ميامي توصل إلى اتفاق مع جوردي ألبا لاعب برشلونة السابق لينضم بذلك إلى زميليه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وسيعلن وفي وقت لاحق من الشهر الجاري عن صفقة ألبا الذي لعب مع برشلونة 459 مباراة سجل 27 هدفاً وفاز مع النادي بـ17 لقبا:

الدوري الإسباني (6 مرات)

كأس الملك (5 مرات)

كأس السوبر (4 مرات)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

كما لعب 93 مباراة مع المنتخب الإسباني وسجل 9 أهداف وحقق لقبين:

دوري الأمم الأوروبية (2023)

كأس أوروبا (2012)

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن إنتر ميامي وفر مساحة كافية ضمن الحد الأقصى للراتب الحالي لدمج عقد ألبا الجديد.

ورجحت أن يكون عقد ألبا مع إنتر ميامي لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لموسم اضافي، مثل عقدي ميسي وبوسكيتس.

ومن المتوقع أن يتنتهي مسألة توقيع العقود الرسمية مع ميسي وبوسكيتس في الأيام المقبلة، وسيتم تقديمهما رسمياً في 16 تموز/يوليو وسيكون ظهورهما لأول مرة في 21 من الشهر نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى إمكانية التعاقد مع لاعب سابق اخر في برشلونة وهو أندريس إنييستا، والذي من المتوقع التعاقد معه في فترة الانتقالات الثانوية، والتي ستفتح خلال شهر تموز/يوليو الجاري.