سامر باطر by سامر باطر

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لا صحة لعرض نادي الهلال السعودي 400 مليون يورو للاعب ليونيل ميسي

سامر باطر by سامر باطر
ميسي

زعمت مواقع إخبارية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع قائد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، للتعاقد والانتقال إلى الدوري السعودي للرد على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، ويشير الخبر الملفق أن عرض الهلال للانتقال للعب معه لقاء 400 مليون يورو سنوياً، سيكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ميسي باق في سان جيرمان

ونسب الخبر لشبكة سي إن إن CNN الإخبارية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضه للاعب الأرجنتيني لرفض التجديد مع نادي الفرنسي الذي يقضي معه أخر 6 أشهر في عقده.

ولن تجلب محاولة البحث على الإنترنت عن الخبر المزعوم في سي إن إن، سوى أخبار أخرى مختلفة عن ميسي فيما نشر موقع مسبار تفنيدا لتزييف الخبر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مساء الأحد، تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بين فريق يضم نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان.

فوق الخيال
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...