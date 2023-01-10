زعمت مواقع إخبارية أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات مع قائد المنتخب الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، للتعاقد والانتقال إلى الدوري السعودي للرد على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، ويشير الخبر الملفق أن عرض الهلال للانتقال للعب معه لقاء 400 مليون يورو سنوياً، سيكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ميسي باق في سان جيرمان

ونسب الخبر لشبكة سي إن إن CNN الإخبارية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضه للاعب الأرجنتيني لرفض التجديد مع نادي الفرنسي الذي يقضي معه أخر 6 أشهر في عقده.

ولن تجلب محاولة البحث على الإنترنت عن الخبر المزعوم في سي إن إن، سوى أخبار أخرى مختلفة عن ميسي فيما نشر موقع مسبار تفنيدا لتزييف الخبر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مساء الأحد، تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بين فريق يضم نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان.