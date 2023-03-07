ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ميسي يجسد قصة حياته في مسلسل كرتوني

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

يشارك ميسي في إنتاج المسلسل الذي سيستعرض حياته منذ الطفولة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتقديم مشوار حياته من خلال مسلسل كرتوني، من إنتاجه بالاشتراك مع شركة Sony.

ويشارك ميسي في إنتاج المسلسل الذي سيستعرض حياته منذ الطفولة، والصعوبات التي مر بها ونجح في تخطيها.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل الكرتوني بأكثر من لغة، منها الإنجليزية والإسبانية، وقال ميسي: “أحببت مسلسلات الرسوم المتحركة منذ طفولتي، والمشاركة في مشروع كرتوني كان من ضمن أحلامي”.

وكان ميسي توج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، مع منتخب الأرجنتين، وهو اللقب الذي استعطى عليه سنوات طويلة قبل أن ينجح في اقتناصه.

ويعد ميسي الذي اختير مؤخراً كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صاحب أكبر عدد من المباريات في بطولات كأس العالم المختلفة، والوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية سبع مرات من المجلة الفرنسية فرانس فوتبول.

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