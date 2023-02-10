أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغب عن المباراةضد مضيفه موناكو السبت ضمن الدوري الفرنسي، فيما تحوم الشكوك حول جهوزيته للموقعة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد سان جيرمان في بيان أن ميسي تعرض لإصابة في “العضلات الخلفية للفخذ” خلال المباراة التي خسرها الفريق الباريسي الاربعاء ضمن الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام مرسيليا (1-2).

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيبقى في الرعاية لمدة 48 ساعة ومن المرجح عودته الى التمارين الاثنين قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة ضد بايرن.

وقال المدرب كريستوف غالتييه خلال مؤتمر صحافي “لن يكون ليو متاحاً للمباراة ضد موناكو ولكنه سيعود الى التمارين الاثنين، لذا بإمكانكم نسيان أنه سيكون موضع شك” للعب أمام بايرن.

وأضاف “نعلم أهمية ميسي في الطريقة التي نلعب بها. في غيابه، نحتاج بما إلى اللعب بطريقة مختلفة، والتأكد من أنه لدينا عمود فقري أكثر صلابة. من الواضح أنه عندما نذهب إلى موناكو بدون ليو، فهذا أمر مؤسف، لكن هذا مجرد جزء مما يحدث خلال الموسم”.

غياب ميسي يشكل خطراً على سان جيرمان

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الذي يفتقد أصلاً نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

ويعاني سان جيرمان منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين متتاليين في المرحلتين الماضيتين، غير ان سقطة الأربعاء أمام مرسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل أيام من الاستحقاق الأوروبي الحذر.

أضاف غالتييه “تعتقد أن لديك فريقًا متوازنًا ثم فجأة هناك (لاعبون يغيبون بسبب) الإرهاق والإيقاف والإصابات. غالبًا ما تحدث هذه الإصابات عندما يكون لديك الكثير من المباريات”.

وأردف “بدون البحث عن أعذار، كانت هناك أيضًا بطولة كأس العالم في منتصف الموسم مما يعني أن الكثير من اللاعبين متعبون”.

يتصدر سان جيرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني.