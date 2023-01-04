ميسي عاد لسان جيرمان باستقبال غاب عنه مبابي

عاد ليونيل ميسي الفائز مع منتخب بلاده الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر نهاية العام المنصرم، إلى مركز تدريب فريقه باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية.

ونشر متصدر ترتيب الدوري الفرنسي صوراً لاستقبال النجم العائد من عطلة تلت المونديال على صفحته الرسمية في تويتر، وأرفقها بعبارة “ليو ميسي عاد إلى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم”.

وكان ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، قد غادر روساريو مساء الاثنين مع أسرته بطائرته الخاصة التي حطت الثلاثاء في مطار لو بورجيه شمال باريس.

واستقبل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، من بينهم البرازيلي نيمار، ميسي بإقامة ممر شرفي وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعاً تذكارية.

Leo Messi honored by his teammates, coaching staff and Training Center staff pic.twitter.com/RBc23vfvSe — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023

وبات ميسي آخر لاعب في سان جيرمان شارك في المونديال يلتحق بالتدريبات بعد الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي الذي ساهم بحصول بلاده على المركز الرابع في البطولة العالمية محققاً إنجازاً تاريخياً إفريقياً وعربياً غير مسبوق.

استقبال خاص لبطل العالم! ?❤️?

pic.twitter.com/NfdVpEsqsx — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 4, 2023

وشارك اللاعبان في مباراتي سان جيرمان خلال الاعياد في الدوري (الفوز على ستراسبورغ 2-1، والهزيمة أمام لنس 3-1) قبل أن يحصلا على عشرة أيام من الراحة، وهذا ما يفسر غيابهما عن الاستقبال.

وحقق ميسي بداية رائعة في الدوري بعد تسجيله 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليساهم في صدارة سان جيرمان للترتيب.

تجديد العقد مع سان جيرمان

ووفقاً لقناة “بي ان سبورتس” التي يرأس مجلس إدارتها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، فإن قائد المنتخب الأرجنتيني توصل إلى “اتفاق مبدئي” لتجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي (35 عاماً) الحالي في حزيران/يونيو القادم.

كما أكدت صحيفة “لوباريزيان” أن ميسي قرر البقاء حتى نهاية موسم 2023-2024، بعدما توصل والده ووكيل أعماله خورخي ميسي لاتفاق مع إدراة النادي على كافة التفاصيل أثناء منافسات كأس العالم.

وسيوقّع ميسي عقداً لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق حصل بعد أربعة أشهر من المفاوضات.