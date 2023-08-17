ميسي سيلعب في الدوري السعودي

النجم الأرجنتيني بطل العالم” ليونيل ميسي” دخل من جديد ضمن دائرة اهتمامات الكرة السعودية، من خلال أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحسب ما كشفت عنه صحيفة ” البلاد” بحسب مصادرها الخاصة.

حيث أكدت المصادر أن هناك رغبة قوية لاستقطاب النجم العالمي على سبيل الإعارة، بعد دراسة جادة من أجل التوصل مع إدارة النادي الأمريكي ” إنتر ميامي” لاتفاق بشأن مقترح الإعارة خلال مجريات الموسم الجاري للكرة السعودية؛ الأمر الذي قد يتم خلال الأيام المقبلة. وستوافيكم” البلاد” بمستجدات التفاصيل في حينه.

وفي وقت سابق كثر الحديث حول انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي عندما كان لاعباً لباريس سان جيرمان، ولكن الارجنتيني قرر الذهاب إلى نادي انتر ميامي، في الدوري الأمريكي.