ميسي حسم مصير مستقبله.. أين ستكون وجته المقبلة؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار نادي إنتر ميامي الأميركي ليكون وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية الشهر الجاري,

وقال موقع “بي بي سي” إن بطل العالم رفض عرضا خيالياً من نادي الهلال السعودي.

واشار الموقع إلى أن صفقة انتقال ميسي إلى إنتر ميامي تتضمن تعاونا من علامات تجارية مثل أديداس وآبل.

وفي حال تمت الصفقة ستكون المرة الأولى التي يلعب فيها ميسي خارج القارة الاوروبية وبالتالي لن يشارك في البطولة الأحب على قلبه دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير سابقة أكدت أن “ليو” لديه نية قوية بالعودة إلى برشلونة الإسباني وهو ما أكده والده ومدير أعماله خورخي عقب اجتماع عقده مع رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا مطلع الأسبوع.

وأرجع الموقع عدم اتمام الصفقة بين الهلال وميسي، كون الأخير يفضل الانتقال إلى الدوري السعودي بدءاً من موسم 2024-2025 في حين أن “الزعيم” يريده بشدة الموسم المقبل، ليقارع فرقاً تضم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة ولاعبون كبار سيتم الكشف عنهم قريباً.

ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه الأرجنتيني من أجل الانتقال إلى الفريق الأميركي، علماً أن ما أشيع عن قيمة عرض الهلال الضخم كان 400 مليون يورو سنويا وفقا لمصادر عديدة.