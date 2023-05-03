ميسي بين العودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال السعودي

يبدو أن مصير مستقبل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بات بين العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى الهلال السعودي.

ومع الإعلان عن العقوبة المفاجأة التي فرضها نادي باريس سان جيرمان على نجم التانغو بحرمانه من المشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات وخصم راتبه خلال نفس الفترة وقرار عدم التجديد لموسم إضافي كما كان منتظراً، ظهرت الكثير من التحليلات حول مصير بطل العالم وعن وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده في حزيران/يونيو المقبل مع النادي الفرنسي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد كشفت اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان، اتخذ قراره النهائي بشأن عدم التجديد لميسي، وإيقافه لمدة أسبوعين إثر سفره إلى المملكة العربية السعودية وغيابه عن التدريبات دون الحصول على موافقة إدارة النادي والمدرب.

وذكرت “ليكيب” أن نادي العاصمة الفرنسية قرر عدم تفعيل بند التمديد التلقائي لعقد ميسي الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكان “ليو” وقع عام 2021 على عقد لموسمين مع سان جيرمان، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وجاء قرار النادي بعد سفر ميسي إلى السعودية وغيابه عن التدريب في اعقاب الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري الفرنسي يوم الأحد.

وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المملكة العربية السعودية، في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد، حيث يروج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنّ رئيس النادي “ناصر الخليفي شعر شخصياً بالانزعاج من زيارة ميسي إلى السعودية دون إذنه”. وأكدت أن زمام الأمور باتت في عهدة الخليفي.

العودة إلى برشلونة

يحلم الكثير من محبي ميسي برؤيته عائداً إلى صفوف فريقه الأول برشلونة حيث شهد أجمل سنواته وقدم أعلى مستوياته وحقق أكثر ألقابه، لكن قرار العودة مقترن بالعديد من الشروط الصعبة.

وكلن المدير الفني لبرشلونة والزميل السابق لميسي تشافي هيرنانديز، أكد أنه لا يعرف ما إذا كان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني سيعود إلى الفريق الكتالوني أم لا، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب حاليا على حصد لقب الدوري الإسباني.

وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى برشلونة، ولفتت إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني وافق على قبول راتب منخفض لتسهيل عودته.

وتكمن خطة برشلونة في توقيع ميسي على عقد مبدئي لمدة عامين براتب أقل بقليل من 13 مليون دولار في السنة، على غرار البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويجب على إدارة الفريق الكتالوني اتخاذ إجراءات صارمة. بادئ ذي بدء، يجب عليهم الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالي والالتزام بسقف راتب الدوري الإسباني.

من المؤكد أن التكيف مع متطلبات الدوري الأسباني سيكون مهمة شاقة وقد ذكر رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس بالفعل أنه يجب على الفريق تلبية العديد من الشروط من أجل إنجاز هذا التوقيع.

وقال تيباس:” إذا سألتني السؤال اليوم، فإن عودة ميسي إلى برشلونة معقدة للغاية”.

واضاف: “علينا أن نرى كيف سيتطور ذلك ولكن يجب تلبية العديد من الشروط، وسيتعين مغادرة عدة لاعبين من برشلونة، ويجب أن يكون هناك انخفاض في الأجور. وكذلك معرفة الراتب الذي سيحصل عليه ميسي”.

الانتقال إلى الهلال السعوي

تبدو فكرة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي، واردة بحسب الكثير من المحللين، حين ستكون فرصة للقاء الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مطلع العام إلى النصر السعودي مرة جديدة، وهو ما يسعى إليه نادي الهلال.

وربط الكثير من المتابعين بين زيارة ميسي للملكة العربية السعودية، التي أحدثت المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وبين محادثات خفية يقوم بها “البرغوث” مع إدارة “الزعيم”.

ووفقاً للصحفي الرياضي الإيطالي رودي غاليتي، التقى ميسي مع مسؤولي نادي الهلال في الرياض.

وقال غالتي الذي يعد أول من كشف عن امكانية انتقال الأرجنتيني إلى الهلال في تغريدة له: “ميسي والهلال التقيا أمس (1 أيار/مايو) لمناقشة عرض النادي بشكل شامل، كما قلت قبل 10 أيام. لأسباب جانبية، تغير مكان الاجتماع في الأيام القليلة الماضية، من باريس إلى الرياض. ردود فعل إيجابية، لكن الطريق إلى قراره النهائي لا يزال طويلا”.

?? #Messi and #AlHilal met yesterday (May 1st) to discuss thoroughly the ?? club's offer, as told 10 days ago. ✅



? For collateral reasons, the meeting place changed in the last days, from Paris to Riyadh.



⏳ Good vibes, but the road to his final decision is still long.?⚽ pic.twitter.com/yaSnsWibPf — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 2, 2023

أشارت تقارير سابقة إلى أن الهلال، يرغب في التعاقد مع ميسي فور انتهاء عقده مع الفريق الباريسي مقابل عرض خيالي بقيمة 440 مليون دولار.

وقالت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية فيتقرير لها الأربعاء إن ميسي، يخطط للالتحاق بنادي الهلال السعودي، ولكن بعد لعب العام المقبل برشلونة .

وأضاف التقرير أن ميسي يخطط للبقاء في برشلونة لعام واحد قبل التوجه إلى السعودية، وبالتحديد إلى نادي الهلال.

كما أشار التقرير إلى أن زملاء ميسي المقربين ولاعبي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجورجي ألبا، ربما يفكران أيضًا في الانتقال إلى المملكة.

وزار “ليو” المملكة العربية السعودية برفقة عائلته ضمن حملة الترويج للمعالم السياحية هناك وهي الزيارة الثانية له منذ توقيعه على عقد للترويج، واعتباره سفيراً للسياحة في المملكة.

ونشر ميسي صورة على حسابه في “إنستغرام”، لإبداء انبهاره بالطبيعة في المملكة، قائلاً: “من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت”، وهو ما اعتبر غزلاً غير مباشر في طريق انتقاله إلى هناك.

وسيغيب “البرغوث” عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو، لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 أيار/مايو.

وسجل النجم، البالغ من العمر 35 عاما، 15 هدفا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع الفريق الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة، متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.